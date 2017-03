Prova costume: come arrivare in forma a giugno

È vero, a giugno mancano ancora diversi mesi, eppure – forse sarà il sole, forse sarà il caldo che inizia a farsi sentire – l’estate non sembra poi così lontana. Ecco allora che le palestre iniziano a riempirsi in vista dell’esame più temuto dell’anno: la fatidica prova costume.

Se anche voi siete tra quelle che cercano di rimandare il più possibile questo “momento della verità”, quest’anno giocate d’anticipo, iniziando sin da subito a mettere in atto dei piccoli accorgimenti che vi aiuteranno ad arrivare all’estate senza inutili “ansie da bikini”.

Non servono diete drastiche o sedute di ore interminabili in palestra; quello di cui avete bisogno è armarvi di un po’ di pazienza, di giudizio e soprattutto di costanza, per non vanificare i risultati ottenuti.

Partiamo dall’allenamento: purtroppo – si sa – un bel fisico non si ottiene certo stando sedute in poltrona o ad una scrivania, per cui fare movimento è indispensabile per affrontare la prova bikini. Scegliete due o tre giorni della settimana in cui siete sicure di poter fare costantemente attività fisica, e createvi un piano studiato appositamente per le vostre esigenze: il vostro problema è il punto vita non proprio definito? Via libera allora ad esercizi per gli addominali; vorreste entrare in quegli shorts estivi che vi piacciono tanto? Pianificate un programma di corsa al parco.

Fare sport vi permetterà di bruciare e tonificare, una combinazione perfetta per avere un fisico più in forma.

Secondo punto da considerare con attenzione è l’alimentazione. Non avete bisogno di diete assurde che vi facciano arrivare a giugno stanche e prive di forze; quello che ci vuole è una dieta equilibrata, che non vi privi di nulla ma che non ecceda in cibi potenzialmente “pericolosi”. Abbondate di frutta e verdura, ricche di vitamine e nutrienti benefici, e utili anche per preparare la pelle al sole. Sì a carboidrati e proteine, ma in maniera controllata, senza eccedere troppo. Ovviamente concedetevi pure qualche peccato di gola ogni tanto, ricordandovi sempre di non esagerare. Adottando la combinazione sport e alimentazione sana il risultato è assicurato.

Infine, un fattore da non trascurare assolutamente è la motivazione. Spesso partiamo fiduciose e certe di arrivare all’estate con il fisico dei nostri sogni, salvo poi iniziare ad arrancare di fronte ai primi ostacoli e mollare tutto. Tra studio, lavoro e mille impegni a volte è difficile rimanere concentrate su un obiettivo, e rinunciare sembra la soluzione più facile. Invece di porsi obiettivi irrealizzabili, allora, meglio fissare dei piccoli risultati da raggiungere mese dopo mese fino all’arrivo dell’estate. Con dei traguardi più a portata di mano arrivare a quello finale sarà molto più semplice, e l’agognato bikini body non sarà più solo un sogno.