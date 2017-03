Cellulite: 7 rimedi efficaci per eliminarla definitivamente!

Se durante l’inverno c’è la tendenza a preoccuparsene di meno, appena arriva la bella stagione ricomincia la guerra, o meglio, la lotta contro la temutissima cellulite! Ecco qualche consiglio per correre ai ripari.

1) Curare l’alimentazione è il primo step per tenere lontana la fastidiosissima ritenzione idrica. Dunque, riduci l’eccessivo consumo di dolci, fritti e cibi salati, per fare spazio a tanta frutta e verdura. Inoltre è fondamentale bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno.

2) Camminare a passo svelto almeno 30 minuti al giorno, oltre ad essere un toccasana per la nostra salute, aiuta a prevenire e ridurre la cellulite. E’ importante preferire la camminata ed evitare la corsa poiché quest’ultima potrebbe peggiorare la situazione a causa dell’impatto con il terreno. Se preferisci gli sport d’acqua, l’acqua bike può essere una valida alternativa, poiché oltre a favorire la circolazione periferica, l’acqua esercita un azione benefica sui tessuti, eseguendo un “massaggio” naturale.

3) Non indossare indumenti stretti poiché alterano la normale circolazione e favoriscono la cellulite! Per lo stesso motivo, evita di indossare tacchi alti e assumere posture incongrue (es. accavallare le gambe).

4) Non fumare ed evita il consumo di alcolici, che oltre a nuocere alla salute, peggiorano la situazione della cellulite!

5) Esegui un automassaggio quotidiano, aiutandoti con una crema anticellulite, dal basso verso l’alto, nelle zone più critiche. Se non vuoi ricorrere ad un’estetista, anche l’automassaggio è molto efficace, se fatto con costanza.

6) Via libera a fanghi e scrub. Lo scrub aiuta ad attivare la circolazione e il fango migliora l’aspetto della pelle. Ve ne sono di tantissime marche, e soprattutto i fanghi sono davvero efficaci, se effettuati con regolarità.

7) Prova l’impacco al cacao! Se preferisci i rimedi fai da te, questo è davvero efficace, oltre che golosissimo. Unisci 5 cucchiai di cacao amaro in polvere e un bicchiere di acqua tiepida. Applica il composto sulle zone critiche e avvolgi il tutto con la pellicola trasparente. Lascia in posa per 30 minuti e risciacqua. Il risultato ti stupirà!

Rossella