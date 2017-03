Come vestirsi senza “farsi male”

“Dress to kill” è l’espressione inglese usata per indicare un look che non passa inosservato; ma in questo caso è da intendersi in senso più letterale, ovvero come un abito o un accessorio che possono mettere a rischio la salute. L’avvertimento arriva dalla British Chiropractic Association che, sulla base dei risultati di una ricerca condotta su oltre 1000 donne, ha stilato la lista dei capi e degli accessori che andrebbero eliminati per evitare il mal di schiena, autentica croce per quasi tre quarti delle intervistate, sebbene un terzo abbia ammesso di non aver mai immaginato che la colpa di tutto ciò potesse essere nel guardaroba. «Rimango sempre sorpreso dal numero di pazienti inconsapevoli del fatto che abiti e accessori possano incidere negativamente sulla salute della schiena e sulla loro postura – ha spiegato al Daily Mail il chiropratico Tim Hutchful – come pure di quante decidano di continuare comunque a seguire la moda, a dispetto del dolore». Ma per chi non intende sposare la teoria cara alle nonne che “per apparire bisogna soffrire”, ecco qui l’elenco degli outfit da bandire (o quantomeno limitare):

- skinny jeans: la moda li vuole ultraaderenti e supersexy, ma il fatto di essere così stretti altera la falcata, limitando il movimento delle ginocchia e dei fianchi e aumentando la pressione su schiena ed articolazioni.

- giacconi con ampi cappucci: la limitata visione periferica dovuta all’ampiezza dei cappucci (a maggior ragione se bordati di pelo) spinge a ruotare più spesso il collo, aumentando così la pressione sui muscoli.

- orli asimmetrici: soprattutto se la gonna è molto stretta, questo può limitare il movimento su un lato del corpo, costringendo ad assumere una postura scomoda, a ginocchia unite, che può finire col provocare problemi muscolari o alle vertebre

- collane importanti: i gioielli pesanti tendono a spingere il collo verso il basso e questo può dare origine ad un dolore che arriva fino alle spalle. Non bastasse, la pressione aggiunta può scatenare anche improvvisi (e assai dolorosi) mal di testa.

- borse oversize: a furia di portare queste borse sempre più grandi e pesanti nell’incavo del braccio, le spalle tendono a disallinearsi, causando problemi alla colonna vertebrale. La soluzione? Provare a sostituirle con uno zaino, ovviamente messo su entrambe le spalle.

- tacchi esagerati o zeppe: una scarpa sbagliata non garantisce al piede un supporto corretto, costringendo così ad assumere un’andatura strana, che provoca tensioni sulla colonna vertebrale.