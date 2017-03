Piloxing: come rimettersi in forma divertendosi

Il Piloxing è una disciplina creata nel 2009 da Viveca Jensen, una svedese trapiantata a Los Angeles che ha combinato la sua passione per il Pilates, il Boxing e la danza creando un workout nuovo, originale ed efficace. A Los Angeles è stato subito un successo, e presto è arrivato anche in Europa in 3 diverse varianti: Piloxing classico, Piloxing barre e Piloxing knockout.

Cos’è il Piloxing? Il Piloxing è un allenamento ad alta intensità che si esegue a piedi nudi, indossando dei guantini con un peso di 250 grammi l’uno. E’ una disciplina che combina i movimenti di boxing, pilates e danza, in tutte le diverse fasi dell’allenamento. Grazie a questa combinazione il Piloxing è un workout davvero completo, che coinvolge tutti i distretti corporei, garantendo un lavoro intenso sia dal punto di vista cardiovascolare sia dal punto di vista muscolare.

Com’è fatto un allenamento di Piloxing? L’allenamento ha una durata di circa 60 minuti.

Si parte con una prima fase di warm up per iniziare ad aumentare la frequenza cardiaca e preparare muscoli e articolazioni alla lezione. Il riscaldamento alterna esercizi di boxing (eseguiti con il carico dei guanti) e esercizi di stretching.

Dopo un breve riscaldamento si entra subito nel cuore della lezione. Proprio come nel boxing ci si muove tanto, si saltella nella tipica posizione di guardia, e si eseguono sequenze di pugni diretti, ganci e montanti, alternati a calci frontali, laterali, ecc. Non si colpisce il sacco, ma grazie al peso dei guanti non si ha la sensazione di colpire il vuoto..anzi! Tra una sequenza e l’altra si recupera con passi di danza, come ad esempio il plié, prima posizione, seconda, ecc. Durante la lezione si eseguono inoltre delle isometrie e degli equilibri tipici del pilates, che aiutano a rafforzare le articolazioni e a tonificare i muscoli posturali e non.

Si passa poi al defaticamento in cui ci si rilassa con passi di danza alternati a stretching.

Perché provare il Piloxing? Perché è divertente ma allo stesso tempo molto allenante. Non si ha mai il tempo di pensare alla fatica e allo sforzo che si sta compiendo. La musica, i movimenti e l’adrenalina fanno il proprio compito, e il risultato è esplosivo! E’ una disciplina adatta a tutti, non è traumatica per legamenti e articolazioni e stimola la muscolatura profonda.

La lezione è molto coinvolgente, ma ovviamente la grande responsabilità della sua buona riuscita è dell‘insegnante. Ho avuto la fortuna di conoscere Stefano Deveteris che con il suo entusiasmo e la sua professionalità ogni giorno fa appassionare tante ragazze e ragazzi a questa disciplina.

Il motto del Piloxing è “Sleek, Sexy and Powerful”! E oltre a un motto è una promessa su come il Piloxing ci può trasformare..

Visita il mio blog e seguimi su Instagram e Facebook!