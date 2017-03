Float Fit: caratteristiche e vantaggi dell’allenamento sull’acqua

Gli ideatori sono inglesi e si chiamano Leila Francis Coleman e Tom Whelan. Appassionata velista lei, giocatore di rugby lui, entrambi con il “pallino” del fitness all’avanguardia, qualche anno fa ebbero la genialità di trasportare i classici esercizi eseguiti a terra su una base fluttuante chiamata appunto Aquabase, materassini galleggianti simili a tavole da surf, ma dalla forte stabilità, utilizzabili in mare, al lago o in piscina. A brevettarli successivamente è stata l’azienda britannica Aquaphysical, che li ha dotati di massima stabilità prendendo spunto dalla tecnologia alla base delle imbarcazioni militari gonfiabili ad alta velocità.

Forse le prime volte potrà capitare di cadere in acqua, ma uno dei benefici del Float Fit è proprio quello di allenare l’equilibrio, migliorando la stabilità corporea, la flessibilità e la resistenza fisica.

Uno dei primi centri sportivi a introdurre questa disciplina acquatica in Italia è stato Il Gabbiano di Campodarsego, in provincia di Padova. «Ho voluto trasportare questa novità Londinese direttamente nel mio Centro e siamo i primi in Italia ad aver fatto la formazione senza la quale non avrei potuto acquistare le tavole Aquabase®», spiega l’istruttrice di discipline acquatiche e Float Fit Aurora Calzavara. «Piace alle persone ed è un ottimo corso per portare in piscina gli amanti dell’attività in palestra senza essere immersi in acqua!».

Ma cosa distingue l’attività di Float Fit rispetto a qualsiasi altra attività terrestre?

«L’instabilità continua che tuttavia apporta al corpo ben dieci benefici», precisa Calzavara. «L’allineamento posturale della colonna, la forza muscolare, la resistenza allo sforzo, l’attività cardiovascolare, la flessibilità, la coordinazione l’equilibrio, la concentrazione, la lavoro dei muscoli stabilizzatori, la propriocezione. Il tutto in soli 30 minuti di lavoro in ambiente sicuro, senza traumi e con la possibilità di divertirsi tuffandosi!».

Di positivo, c’è anche il fatto che può essere praticato da tutti indistintamente. «Le lezioni durano 30 minuti e permettono di bruciare fino a 900 calorie», precisa l’istruttrice. Gli esercizi sono perlopiù aerobici, tra cui affondi, squat, isometria, burpees.«In più, si eseguono con il classico abbigliamento fitness, quindi non c’è il rischio che si crei imbarazzo nelle persone!».

In definitiva, qual è il punto di forza del Float Fit e perché piace sempre di più?

«Sicuramente piace perché alla fatica si unisce una buona dose di divertimento. E poi agisce sul corpo in modo davvero efficace: anche chi è allenato come me, nei giorni successivi alla lezione di FloatFit sente di aver piacevolmente lavorato su tutta la muscolatura, senza distinzioni!».