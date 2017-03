Fate esercizi fino allo sfinimento ma il vostro lato B non vi soddisfa? I muscoli da allenare per avere un sedere tonico sono, ovviamente, i glutei e gli esercizi giusti, probabilmente, sono quelli che già svolgete. Dove sta il problema allora? I problemi potrebbero essere due: la vostra curva lombare è troppo poco accentuata, oppure avete una limitata flessibilità nelle anche.

La curva lombare è quella fossetta tra la schiena e il sedere: se troppo evidente, si parla di iperlordosi lombare, mentre se è assente o poco presente, si tratta di ipolordosi lombare. Questa seconda ipotesi è la principale causa del sedere piatto e basso; questa condizione non permette, inoltre, che i glutei compiano il giusto sforzo per migliorare quando vengono sollecitati con gli esercizi. Una volta preso atto che il vostro cruccio potrebbe essere dovuto a un problema di postura, più che a un problema di allenamento, l’unica strada che rimane è correggerla.

Innanzitutto andateci piano con gli allenamenti classici per addominali; lo sviluppo di questo gruppo muscolare potrebbe peggiorare la vostra condizione. Il miglior consiglio è quello di consultare un fisioterapista per trovare la soluzione più adatta a voi. In secondo luogo, potreste inserire nella vostra routine il sit-up: un esercizio che, facendo lavorare sia muscoli addominali, che muscoli della zona lombare, può esservi di grande aiuto.

Per eseguire il sit up correttamente, sdraiatevi tenendo le ginocchia piegate e le braccia dietro la testa. Alzate poi il busto mantenendolo dritto il più possibile fino a ritrovarvi in posizione seduta. Ripetete tutto 15 volte per tre serie a giorni alterni.

La flessibilità delle anche, invece, è importante semplicemente perché i glutei sono estensori dell’anca; una mobilità limitata non permette quindi di allenarli al meglio. Per risolvere il problema l’opzione migliore è lo stretching, che allunga i muscoli e migliora l’elasticità delle articolazioni.

Per allungare i muscoli dell’anca mettetevi in posizione eretta, divaricate le gambe e mettete le mani sui fianchi. A questo punto, sollecitate l’anca sinistra e l’anca destra, in modo alternato, spingendole nella direzione opposta fino a sentir tirare. Mantenete la posa per qualche secondo. Continuate con l’esercizio 20 volte per ogni anca, fate una pausa, e ripetete altre 2 volte.