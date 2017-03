Tecniche di autodifesa femminile: tu quale scegli?

Puntare su un corso di autodifesa è una scelta che sempre più donne compiono. Perché difendersi può diventare necessario. E perché unire attività fisica e tecniche di combattimento ha, indubbiamente, il suo doppio vantaggio. Le strategie più in voga? Sono quattro e rappresentano in prevalenza un mix tra arti marziali e sport da combattimento. Ve le presentiamo qui. Qual è la vostra preferita?

KRAV MAGA

È di origine israeliana questo sistema di combattimento ravvicinato (quasi una sorta di corpo a corpo) usato in ambito militare, ma particolarmente adatto alle donne che desiderano apprendere un’efficace tecnica di autodifesa. Il suo punto di forza? Nonostante tragga origine prevalentemente da judo e jujitsu, il Krav Maga è semplice, veloce da apprendere e ha un approccio molto pratico. Si mira dritto ai punti vitali, riducendo o annullando la differenza di forza che può esservi tra uomo e donna. In più, si concentra molto sulla valorizzazione dei punti di forza di una donna, individuando “le armi” che può effettivamente usare per spiazzare e neutralizzare un potenziale avversario.

BOXE

È una delle discipline sportive più gettonate negli ultimi anni in ambito femminile. E a ragion veduta. Non soltanto, infatti, garantisce in tempi brevi il raggiungimento del benessere psico-fisico, ma rappresenta anche un efficace strumento per l’autodifesa. La Boxe prevede un allenamento arduo e intenso, tra salti, corda e addominali, finalizzato a imparare ad assestare diretti, ganci o montanti (i termini tecnici con cui si definiscono i pugni). Comprende un allenamento aerobico per la parte inferiore del corpo, con spostamenti continui ma lenti sulle gambe, e anche per la parte superiore, impegnata però a sviluppare potenza e velocità. Risultato: scolpisce armoniosamente il fisico, innalza l’autostima, consente di acquisire efficaci strumenti di autodifesa.

KICK BOXING

Combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato questo sport da combattimento di origine giapponese, diffusosi in primis negli Stati Uniti. Si differenzia dal Full Contact per via dei colpi consentiti durante un combattimento: nella Kick Boxing, infatti, sono permessi i clinch (particolari prese che servono a bloccare l’avversario) e i low kick (calci circolari bassi che vanno a colpire il quadricipite). Per una donna che sceglie di impegnarsi in questa disciplina i vantaggi sono molteplici: permette di bruciare i grassi facilmente, tonifica tutto il corpo, allenta lo stress, ma soprattutto migliora l’autostima mettendo alla prova grinta e tenacia, consentendo di imparare alcune tecniche di difesa personale, per sentirsi più libere e sicure.

WILDING

Non richiede forza fisica né doti atletiche e non si basa sulla tecnica ma sull’istinto di sopravvivenza. Il Wilding è una forma di autodifesa fondata principalmente sul concetto di difesa. Punta allo sviluppo della capacità di individuare gli indizi e reagire prima dell’aggressore: l’obiettivo non è lo scontro, ma liberarsi, in qualche modo, dal pericolo.

Alla base del Wilding c’è infatti l’idea di poter essere in armonia con il mondo tramite una sicurezza ed una padronanza di sé che non è frutto di una conquista esteriore (tecnica o abilità) bensì il recupero di una parte sopita di sé, il risveglio di un istinto iscritto nel DNA. Cardine filosofico del Wilding è infatti l’idea che in ogni uomo sia presente un istinto primordiale e pre-logico responsabile della sopravvivenza e perfettamente in grado di “proteggerci” da qualsiasi situazione. Tra i benefici del Wilding anche l’aumento dell’autostima, dell’assertività e della sicurezza in se stesse.

