Perché lo sport ti fa bella

Se chiedete a una persona bella e in forma di cosa non può fare a meno, vi risponderà: lo sport. Del resto, non è solo alla base dello stile di vita di modelle o attrici, ma di tutte quelle persone normali che sono maggiormente soddisfatte della loro vita e del loro corpo. E i benefici valgono lo sforzo. Il concetto di bellezza ormai è stato sdoganato e non è più legato solo all'estetica della silhouette, ma a un benessere psico-fisico. Ci sentiamo bene e quindi siamo più belle.

Combatte l’insonnia

Dormire bene e soprattutto riposare è fondamentale non solo per avere una pelle più luminosa e le occhiaie meno marcate, ma anche per vedere i benefici della dieta. Il sonno, infatti, influisce direttamente sul metabolismo, dormire meno di sei ore per notte stimola la produzione di grelina, l’ormone della fame e abbassa quelli di leptina, che al contrario regola il senso di sazietà; oltre ad aumenta la produzione del cortisolo, l’ormone dello stress, che influenza lo stato infiammatorio del corpo e rende meno sensibili all’insulina, favorendo di conseguenza l’accumulo di grasso.

Stimola a mangiare sano

Dopo un’ora di allenamento in palestra o dopo 30 minuti di faticosa corsa, chi ha voglia di andare a casa e mangiarsi junk food annullando tutti i benefici dell’attività fisica? Fare sport porta a mangiare più sano, perché sicuramente dopo lo sforzo fatto avrete i crampi allo stomaco di cibi healthy come una insalatona ricca di verdure, proteine e grassi buoni piuttosto che di un piatto di patatine fritte.

Metabolismo da ventenni

L’attività fisica consente di bruciare calorie al momento e quindi di andare in deficit calorico e perdere peso, ma accelera anche il metabolismo basale a riposo. Quiesto vuol dire che potete mangiare di più rispetto a chi non fa sport, perché anche se avete trent’anni e il vostro metabolismo dà i primi segni di letargo, con lo sport torna attivo come un ventenne!

Le donne felici sono le più belle

Lo sport è impegno, costanza, una sfida con se stesse. Alla fine dell’allenamento ci si sente soddisfatte, più attive, più sicure del proprio corpo. Fare movimento stimola la produzione di endorfine, gli ormoni del buonumore, e il primo a benficiarne è lo stato d’animo. Le donne felici sono le più belle.

Siete più soddisfatte del vostro corpo

Premettiamo che è una questione meramente psicologica, ma a tutte sarà capitato di allenarsi intensamente, arrivare a casa, guardarsi allo specchio e vedersi già più magre e più toniche. Nella realtà non è cambiato molto perché una sessione non può fare i miracoli, ma è importante per la vostra autostima.

La pelle è più bella

L’attività fisica stimola la circolazione sanguigna e ossigena la pelle migliorandone il colorito. Inoltre, mentre si suda si eliminano le tossine in eccesso, guadagnando un aspetto più sano.

