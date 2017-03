Gli esercizi anticellulite da abbinare alla crema

Ebbene sì, è giunto il momento, come ogni anno, di riprendere in mano l’argomento cellulite e pelle poco tonica. La formula vincente è sempre la stessa: corretta alimentazione a base soprattutto di frutta e verdura ricche d’acqua, pochi latticini, alcol e zuccheri, trattamenti beauty ad hoc da applicare la sera con costanza, e attività fisica. Insomma, scorciatoie non ce ne sono, questo è il trio perfetto, tutti per uno, uno per tutti. L’unica via alternativa e rispettabilissima è fare come Lena Dunham, attrice della serie tv Girls, o la modella plus size Ashley Graham: piacersi così come si è, senza troppi patemi d’animo o lamentele.

Se invece volete mettervi all’opera, l’alleato di stagione da usare in palestra o a casa è il fitness ring, detto anche pilates ring. Un attrezzo a forma di cerchio con due impugnature laterali, da posizionare tra le mani o tra le gambe a seconda della parte del corpo che si vuole rassodare. Lo sport, infatti, migliora la circolazione e favorisce l’ossigenzione cellulare. Il consiglio è di puntare proprio su un allenamento di tonificazione piuttosto che di potenziamento.

Per promuovere questo approccio integrato, Comfort Zone ha ideato un workout finalizzato a contrastare la perdita di tono ed elasticità sfruttando i benefici del Fitness Ring. In 6 esercizi nella gallery.