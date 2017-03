Non serve faticare ore e ore in palestra per ottenere un allenamento completo: bastano infatti 12 esercizi da svolgere uno dietro l’altro per la durata di 30 secondi ciascuno, intervallati da brevissime pause di 10 secondi. Questa è la filosofia del workout breve, che punta a tenere in forma anche chi ha poco tempo per smaltire le calorie ed esercitare i muscoli.

Sviluppato dall’Human Performance Institute, il 7 minutes workout, ovvero l’allenamento in sette minuti, ha raccolto subito grande successo di pubblico: un allenamento molto comodo, visto che servono soltanto sette minuti, per volte a settimana. Una guida che contiene tutti gli esercizi che compongono questo allenamento intensivo si trova sotto forma di app (ne esistono più di 100 su questo allenamento) o come tutorial su Youtube.

L’allenamento da sette minuti funziona nonostante il breve tempo dedicato all’esercizio fisico: lo sforzo aumenta infatti la frequenza cardiaca e permette al corpo di eliminare carboidrati e grassi grazie all’alta intensità che stimola la produzione dell’ormone GH o somatotropina, che stimola lo sviluppo dell’organismo umano. Oltre a questo, l’allenamento vi renderà più mobili, facendo lavorare praticamente tutte le fasce muscolari. L’efficacia è confermata anche dall’esperto di fitness Adam Bornstein sul suo blog, in cui si descrive questo allenamento come una buona soluzione per chi è in cerca di un workout veloce: ottimo per tenersi in movimento e stare in forma, meno per ingrossare i muscoli e aumentare la forza.

Allenamento in sette minuti, i 12 esercizi da svolgere (alcuni molto semplici, altri più complicati) sono:

1. Jumping Jacks. Si tratta dei saltelli che fanno divaricare e chiudere le gambe, un classico delle lezioni di educazione fisica.

2. Wall sit. Mimare il movimento di sedersi, ma senza sedia e utilizzando un muro come schienale è molto utile per gambe e glutei.

3. Push up. I tradizionali piegamenti sulle braccia, che all’inizio possono dare qualche problema, si rivelano poi ottimi per mantenere il tono muscolare.

4. Crunch: Le flessioni addominali da sdraiate aiutano a mantenere la pancia piatta e i muscoli ben definiti.

5. Step up con sedia. Salire e scendere da una sedia utilizzando una gamba per volta può essere problematico se fatto a grande velocità, ma è una tappa fondamentale dell’allenamento.

6. Squat. I piegamenti per gambe sul posto sono tanto faticosi quanto efficaci.

7. Chair dip per tricipiti. Il contrario dei push up: basta mettersi di schiena e usare una sedia come appoggio.

8. Plank. La sospensione in isometria poggiando sugli avambracci fa bruciare gli addominali: è un segno del fatto che la muscolatura sta lavorando bene.

9. Corsa con ginocchia alte. Correndo sul posto il più velocemente possibile e portando le ginocchia il più in alto si stimolano tutti i muscoli delle gambe.

10. Affondi. Conosciuti anche come ‘lunga’, gli affondi prevedono di abbassarsi portando una gamba in avanti e piegando le ginocchia.

11. Push up con rotazione. I push up funzionano come i piegamenti sulle braccia, ma per ogni estensione bisogna ruotare sul fianco portando un braccio in alto.

12. Plank laterale. Conclude l’allenamento la sospensione isometrica da sdraiati, utilizzando solo un avambraccio come appoggio e girando in modo alternato, su uno dei due fianchi.