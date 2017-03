La corsa è tra le attività fisiche più semplici che ci siano. È alla portata di tutti e aiuta a mantenere in salute il corpo e lo spirito, stimolando il buon umore e neutralizzando ansia e stress. Ma soprattutto, correre aiuta a dimagrire e a tenersi in forma. Ma perché la corsa sia davvero efficace, deve essere fatta seguendo alcune regole: Saverio Ricciuti, personal trainer di adidas, spiega quali sono.

Correre al mattino

Per qualcuno alzarsi all’alba può essere un sacrificio, ma lo sforzo sarà ricompensato. «L’orario migliore per andare a correre è al mattino presto, prima di aver fatto colazione. Durante la notte il nostro organismo consuma le riserve di glicogeno: quando ci si sveglia si è quindi a corto di zuccheri e, se si fa un’attività aerobica come la corsa, il corpo dovrà bruciare le riserve di grassi», dice Saverio Ricciuti.

Tre sedute di corsa a settimana

«In una settimana sono sufficienti tre sedute di corsa da 30 o 40 minuti ciascuna», spiega il personal trainer che consiglia, all’inizio, di alternare alla corsa la camminata veloce. “Nella prima delle tre sedute settimanali, si possono alternare due minuti di corsa a tre di camminata, fino a raggiungere il tempo stabilito, per poi aumentare i minuti di corsa progressivamente in quelle successive”.

Intensità e velocità

Altro elemento a cui bisogna prestare attenzione è l’intensità della corsa. “Di solito, se si corre in coppia si dovrebbe riuscire a parlare con il proprio compagno in modo regolare, senza stress e senza l’affanno”, chiarisce Saverio Ricciuti, secondo cui “la velocità si dovrebbe aggirare intorno agli 8 o 9 km orari”.

Gli allenamenti per accelerare il metabolismo

Correre soltanto può non bastare a dimagrire perché c’è il rischio che il corpo si abitui al ritmo e risparmi energia. Per dare una sferzata al metabolismo e ricominciare a perdere peso, si possono fare degli esercizi che servono a potenziare i muscoli coinvolti nella corsa. “Per le gambe, gli allenamenti migliori sono gli squat e gli affondi. I sit up, i crunches e i plank, laterali o semplici, sono invece ideali per la zona lombare e addominale. Gli esercizi possono essere fatti prima della corsa, se si vuole fare un allenamento specifico, oppure durante. In questo caso, si corre per otto o nove minuti, ci si ferma, e si eseguono gli esercizi con una serie da 10-12 per ognuno. Andando avanti nell’allenamento si continuano poi ad alternare corsa e workout”.

L’importanza del gruppo

Per chi, dopo aver letto questi consigli sulla corsa e ha pensato "non posso farcela" nasce adidas Runners. Non solo uno sport club, ma un movimento globale, una community che unisce e supporta i runners di tutto il mondo per allenarsi insieme duramente e festeggiare i successi con chi condivide la tua stessa passione.

