La settimana della moda newyorkese mi ha completamente travolto. Gli ultimi giorni sono i più impegnativi a livello fisico. Il mio segreto per cercare di tenermi in forma nonostante la stanchezza? Al termine della giornata dedicarmi venti minuti nella zona fitness del nostro albergo per rilassarmi e ritrovare le energie. Ecco la mia personale routine rilassante allo Yotel di New York

New York è una città viva, frenetica, movimentata, energica ed il calendario delle sfilate non è stato da meno, cosi è stato necessario trovare un attimo per rilassarsi.

Al termine di una giornata impegnativa e frenetica non potevo non approfittare del centro fitness ed eseguire una serie di esercizi utili ad allungare e rilassare i muscoli.

In questo albergo, vicino a Times Square, regna un senso di tranquillità futuristica.

La zona fitness è silenziosa, rilassante, molto luminosa e veramente ben attrezzata.

Oggi ho deciso di concentrarmi su lavori a corpo libero, senza utilizzare i grandi attrezzi che offre la palestra.

Ecco una routine rilassante da eseguire in tutta facilità, focalizzata sull’allungamento della colonna e dei muscoli delle gambe.

L’esecuzione di questo allenamento di stretching è piuttosto semplice e di conseguenza il workout è adatto a chiunque.

Il workout propone una sequenza di esercizi di allungamento che coinvolgono l’intero corpo,si parte con lo stretching della parte superiore del corpo ed in particolare con l’allungamento del deltoide e del tricipite, per poi passare ad allungare gli abduttori e la colonna vertebrale.S i passa poi agli esercizi di stretching della parte inferiore con l’allungamento dei bicipiti femorali e degli adduttori per poi concludere con lo stretching della zona lombare Respirazione, movimenti fluidi e rilassati e concentrazione sono le chiavi per massimizzare i benefici che questo allenamento può conferire al nostro corpo.

Terminate queste ripetizioni vi sentirete più rilassate, la funzione principale dello stretching è proprio questa. Importante non dimenticare che la durata dell’allenamento è tanto più lunga quanto decido di essere rilassata.

Naturalmente se potete approfittatene inserite una playlist con musica rilassante. Questo gioverà non solo al vostro fisico ma anche alla vostra mente. Ecco quindi una routine rilassante da eseguire nei momenti di necessità!

Alessia Lo Re



Grazie ad Eleonora Milano per le foto !