Trovare il tempo per fare sport in giornate cariche di impegni non è semplice, la pausa pranzo però può essere una valida alleata per restare in forma. Con solo 60 minuti a disposizione il segreto è scegliere attività mirate e aumentare i livelli di intensità degli esercizi. Spezzare inoltre la giornata lavorativa con del movimento permette di scaricare lo stress e tornare alla scrivania più carichi e concentrati. Ecco gli sport su cui puntare in pausa pranzo.

1. Corsa: da soli o in gruppo

Correre in pausa pranzo è una delle attività più consigliate, bastano infatti 30 minuti a ritmo sostenuto per iniziare a bruciare calorie e risvegliare il metabolismo. Allenarsi sul tapis-roulant alternando un percorso pianeggiante o collinare oppure uscire con i colleghi se c’è uno spazio verde nelle vicinanze permettono di trarre il meglio dal poco tempo a disposizione.

2. Palestra: mini corsi di potenziamento

Molte palestre offrono mini corsi di 15-20 minuti mirati alla tonificazione di una zona specifica del corpo come addominali, gambe o glutei. Le lezioni sono di solito alternate a seconda dei giorni della settimana, in questo modo si può scegliere quello più adatto alle proprie esigenze o, vista la breve durata, fare due corsi insieme per un allenamento più completo.

3. Palestra: musica e attività cardio

Le attività aerobiche attivano il sistema cardio-respiratorio, migliorano il tono muscolare e aiutano a smaltire le calorie, ma non sempre sono sotto i 60 minuti. Meglio allora lasciar spinning o aerobica per il week end e puntare su qualcosa di diverso, ma sempre ad alta intensità come la zumba o le classi di danza che durano in media 45 minuti e sfruttano l’energia e la carica della musica.

4. Pilates: un aiuto per la postura

Dopo ore sedute davanti alla scrivania serve una pausa non solo alla mente, ma anche al corpo costretto per troppo tempo nella stessa posizione. In pausa pranzo si può puntare sul Pilates, che non solo rafforza e rimodella il corpo, ma serve anche a correggere la postura con un lavoro centrato sulle regioni addominale e dorsale.

5. Nuoto: il più completo

Il nuoto resta una delle attività più complete da svolgere perché coinvolge tutto il corpo. In alternativa ai corsi di acqua fitness, che potrebbero non essere adatti alle esigenze della pausa pranzo per limiti di tempo, meglio puntare su 30 minuti di vasche da fare ad alta intensità alternando gli stili di nuotata per far lavorare il maggior numero di muscoli.