Pronte a trovare l’energia e la giusta grinta per caricarsi? Ecco la mia routine fitness sperimentata a New York: forza,energia e carica in palestra!

Questa routine contiene gli ingredienti perfetti per tenersi in forma.

Oggi vi parlo di un allenamento particolare, la mia routine fitness sperimentata a New York: forza, energia e carica nella palestra del Row. Questo hotel si trova nel cuore di Manhattan e la routine pensata per ritrovare forza durante il mio soggiorno, si basa sull’allenamento total body: allenamento generale che include sia l’aspetto cardiovascolare sia la resistenza fisica e la tonificazione. E’ un lavoro di muscoli completo.

Questo allenamento può essere costruito su misura, in modo del tutto personale; può essere

intervallato (aerobico – anaerobico) o misto. La musica è la padrona, si usano lo step, i piccoli pesi o i bilanceri, la fitball, ma anche gli elastici per la tonificazione.

Con questo allenamento i muscoli migliorano la loro capacità ossidativa, il che significa che gli stessi sono portati a usare i grassi come substrato energetico. L’esercizio aerobico rende il cuore più capace di pompare migliorando la gettata cardiaca, riducendo al contempo la frequenza cardiaca ad ogni carico di lavoro. Il plasma aumenta di volume e la pressione diminuisce.

Il giusto mix per ritemprarsi e ricaricarsi.

Alessia Lo Re

Grazie ad Alessia Foglia per le foto!