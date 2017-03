La corsa, come altri sport outdoor, non è semplice da affrontare quando le temperature e il clima diventano ostili. Se poi durante il giorno si è impegnati per studio o lavoro, essendo le giornate ancora corte diventa difficile sfruttare le ore di luce per le varie sessioni di running. Per questo motivo tante persone preferiscono correre solo nelle stagioni più favorevoli, scegliendo di trascorrere il resto dell’anno in palestra.

Ma la corsa in palestra, sul tapis roulant, non ha niente a che vedere con la corsa su strada.

Con l’arrivo della primavera inizia anche la stagione delle corse (maratone, corse cittadine, tapasciate, ecc.) e a prescindere dalle performance a cui si punta non bisognerebbe arrivare impreparati.

Ecco quindi 5 consigli per correre anche d’inverno:

1) Scegliete l’abbigliamento giusto (non copritevi troppo!)

L’abbigliamento è il prerequisito fondamentale per affrontare le condizioni climatiche avverse. Quelli bravi dicono che non esistono temperature troppo fredde, ma esiste l’abbigliamento non adatto a quelle temperature. Scegliete un abbigliamento tecnico, traspirante, che permetta di mantenere il calore senza sudare; le giacche da corsa poi sono perfette per avere un maggior isolamento da vento e acqua.

Cercate però di non coprirvi troppo o altrimenti dopo il primo chilometro inizierete a morire di caldo!

2) Scegliete un piano di allenamento (o partecipate ai running club)

Spesso, specialmente all’inizio, si ha bisogno di motivazione per trovare la forza di vestirsi e uscire di casa. Uno dei modi migliori è quello di avere un piano di allenamento e degli obiettivi. E’ possibile farsi realizzare un piano di allenamento da un trainer, o in alternativa sfruttare i piani di allenamento gratuiti messi a disposizione da alcune app come NRC di Nike. Se invece cercate una via di mezzo con l’app U4Fit entrerete in contatto con un trainer reale che realizzerà un piano di allenamento per voi e monitorerà le vostre corse attraverso l’app stessa.

Altrimenti un buon modo per iniziare è partecipare ai running club ed entrare in un gruppo di corsa per trovare energia e compagnia. A Roma e Milano ci sono i running club di Nike e Adidas, che ogni settimana organizzano sessioni di running gratuite.

3) Riscaldamento e stretching al caldo

Se le temperature sono rigide non conviene uscire di casa senza essersi riscaldati. Iniziate a muovervi dentro casa e continuate il riscaldamento una volta usciti: in questo modo ci vorrà molto meno tempo a superare lo sbalzo termico con l’esterno. Una volta terminata la sessione di running non fermatevi troppo. Dopo il defaticamento potete rimandare lo stretching a un luogo più caldo, in modo tale da non rischiare di raffreddarvi.

4) Trova la compagnia giusta

Si sa con la compagnia tutto è più semplice, a patto che ci si coinvolga in modo positivo e costruttivo. Avere degli obiettivi condivisi facilita la strada da percorrere e trovare un supporto nei giorni più difficili può fare la differenza. Un’alternativa altrimenti è sempre quella del running club.

5) Correte con la musica giusta

C’è chi preferisce correre con il rock, chi con la musica house, chi con la musica tamarra. Non importa quale scegliete, nessuno giudicherà i vostri gusti musicali. L’importante è trovare il ritmo giusto, i bassi che fanno scattare quell’energia e quella carica che vi impediscono di stare fermi!

Non siete ancora convinti? Sappiate allora che correre col freddo fa bruciare più calorie. Correre inoltre svuota la mente, aiuta a pensare, a risolvere i problemi e a trovare nuove idee. Se superate la fatica iniziale correre vi piacerà, vi regalerà ogni volta una forte sensazione di piacere…e giorno per giorno inizierete a sentirne sempre più il bisogno!

