Corsi in palestra: i migliori per dimagrire

Una volta compiuto il primo passo di iscriversi in palestra, scegliere l’allenamento adatto alle proprie esigenze può risultare più complicato del previsto. A seconda del nostro obiettivo infatti non tutti i corsi sono adeguati. Se il nostro scopo è perdere peso meglio puntare su attività aerobiche che mettono in moto tutto il corpo per passare solo in un secondo momento a quelle mirate alle tonificazione. Ecco i migliori corsi in palestra per dimagrire.

1. Crossfit: un percorso intenso e divertente ispirato ai marine

È un allenamento completo ed energico che combina diverse discipline. Durante la lezione si segue un circuito di esercizi suddiviso in tappe e ogni postazione prevede una diversa attività. I tempi sono veloci e si può passare dal sollevamento pesi, allo step, alla corsa, all’uso delle funi fino agli esercizi a terra, il tutto accompagnato dalla musica per dare ritmo e la giusta energia. Ispirato ai percorsi di addestramento dei marine è perfetto per bruciare calorie e attivare il metabolismo.

2. Boxe, kickboxing e thai boxe: per prendere a pugni i chili di troppo

In molte palestre sono previsti corsi che uniscono fitness e sport di combattimento per sfruttare al meglio la forza e la potenza di queste discipline, ma ad un livello che si può adattare a tutti. Le versioni proposte sono diverse come fitboxe, kickboxing o thai boxe e spesso è previsto anche l’uso del sacco di allenamento. Consigliato non solo per perdere peso, ma anche per tonificare braccia e gambe e abbassare i livelli di stress.

3. Acquafitness: il doppio del lavoro, ma senza sudore

Per dare una scossa al metabolismo e iniziare e dimagrire si può scegliere di puntare su allenamenti che già conosciamo, come aerobica o spinning, ma da svolgere in piscina. Per spostare l’acqua infatti serve più energia rispetto a quando spostiamo l’aria, il numero di muscoli coinvolti è maggiore e bruceremo ancora di più. I corsi in acqua sono ideali inoltre se non solo si vuole perdere peso, ma combattere anche la cellulite.

4. Zumba: danza e fitness per dimagrire a ritmo di musica

Per chi ama la danza e vuole rimettersi in forma la Zumba resta una delle scelte migliori. L’energia, il divertimento e il ritmo latino sono un mix ideale per dare la carica e superare la fatica. L’allenamento prevede passi ad intensità più bassa ad altri a una più elevata che coinvolgono tutto il corpo e oltre a bruciare calorie si lavora anche sull’equilibrio, la coordinazione e sul sistema cardiovascolare.