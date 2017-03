10 buone ragioni per fidanzarsi con una ragazza fitness

Care ragazze, si sa che lo sport fa molto bene sia al fisico che alla mente e ci sono molte buone ragioni per cui un uomo vuole fidanzarsi con una ragazza fitness. Quindi prendete il borsone e le scarpe e correte in palestra!

1) La ragazza fitness ha un fisico statuario, è tonica e non sa cosa siano cellulite e smagliature; quindi non dovrete ascoltare inutili paranoie sul fatto che debba dimagrire

2) Cucina pasti sani, proteici ed equilibrati, così potrete stare in forma anche voi!

3) E’ snodata, riesce a fare la spaccata…il resto immaginatelo…

4) Non ti chiederà mai di portare le buste della spesa o la valigia quando partirete per le vacanze, perché lei è forte (anche più di voi; quasi quasi vi fate portare anche la vostra valigia)

5) Non si stanca mai, quindi potrete sfruttarla per tutte le faccende di casa e non solo…

6) Vi trascinerà in palestra e vi obbligherà a stare in forma; così non sfigurerete al suo fianco nella prova costume!

7) Essendo amante dello sport, potrete guardare le partite di calcio, di basket, di rugby, le olimpiadi, il moto GP senza che lei si senta messa da parte: sa che lo sport è al primo posto!

8) Saprete sempre cosa regalarle: un paio di scarpe da corsa, una tutina da palestra, un biglietto per vedere una partita.

9) E’ sempre sensuale: nuda, in pantaloncini, in abito da sera; spiccheranno sempre le sue forme.

10) Se volete i vostri momenti di libertà o solitudine, oppure volete uscire per una birra con gli amici, non preoccupatevi: lei è sempre in palestra!

Ma attenzione ci sono anche delle controindicazioni a stare con una ragazza fitness!

1) Ha fame, perennemente fame, tanta fame, più di voi! Non è economico portarla a cena fuori: probabilmente, se si è appena allenata, ordinerà antipasto, primo e secondo (se siete fortunati salterà il dolce)

2) E’ iperattiva e probabilmente anche la domenica vorrà fare cose, andare in giro, molto probabilmente vorrà andare in palestra perché le 5 sessioni settimanali non sono state sufficienti!

3) Fa più trazioni di voi, solleva più pesi di voi: a volte potreste sentirvi meno virili di quello che credete.

4) La guardano tutti per il suo fisico statuario, quindi state attenti a non farvela portar via!