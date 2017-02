Semplici da fare, anche a casa, se il tempo di andare in palestra non c’è, ma molto efficaci. Gli squat sono ideali per rassodare e tonificare glutei, gambe, polpacci. Ma non solo: Questi esercizi contribuiscono a migliorare anche i muscoli addominali, della schiena e del bacino. Ce ne sono di diversi tipi, da fare a corpo libero o con i pesi. Vediamo quali sono, tenendo bene a mente il numero tre, ovvero quello delle serie da fare per ogni esercizio.

Squat per glutei. L’esercizio risulterà molto familiare perché simula il movimento che facciamo normalmente quando ci sediamo e alziamo. Divaricate le gambe in modo che siano poco più larghe delle spalle, flettetele fino a quando le cosce non saranno parallele al pavimento e poi ritornate nella posizione di partenza. Fatelo per 20 volte.

Squat per glutei con elastico. Praticamente l’esercizio è uguale allo squat a corpo libero, con l’aggiunta di un elastico che va tenuto nelle mani e fissato sotto la pianta dei piedi.

Squat per glutei con kettlebel. Tenendo le gambe divaricate con le punte dei piedi rivolte leggermente verso l’esterno, afferrate la palla di ghisa kettlebel per le corna. Iniziate la fase di discesa fino a trovarvi con i gomiti all’interno delle cosce e poi risalite. Ripetete l’esercizio per 15 volte.

Squat per glutei con bilanciere. Posizionate il bilanciere sulle spalle ed eseguite gli squat 15 volte, facendo attenzione a distribuire il peso sulla parte posteriore della coscia.

Squat per glutei con manubri. Impugnate i manubri con il palmo della mano verso l’interno. Flettete le gambe e poi risalite. Fate l’esercizio 15 volte.

“Sumo” squat. Unica variazione in questo tipo di squat è la posizione delle gambe, che deve ricordarvi quella assunta, appunto, dai lottatori di sumo. Con le gambe oltre la larghezza delle spalle si scende con il solito movimento, da ripetere per 20 volte.

Squat per glutei con calcio laterale. Piegate leggermente le gambe, tenendo le braccia distese in avanti, poi risalite e senza stendere completamente la gamba d’appoggio calciate lateralmente con l’altra. Fate l’esercizio dieci volte con una gamba e dieci con l’altra.

Squat per glutei su step. State in piedi sullo step con le gambe unite. Mettete giù una gamba e piegatevi sulle ginocchia, poi ristendete le gambe e risalite sullo step. Fate la stessa cosa con l’altra gamba e ripetete l’esercizio per 20 volte.

Figure four squat. Mettete un piede sull’altro ginocchio, in modo da formare un 4. Mantenendo questa posizione, cominciate la discesa sulle gambe e poi risalite. Ripetete l’esercizio dieci volte e poi cambiate gamba.

Squat incrociato. Si tratta del classico squat con la variante che, quando vi piegate sulle gambe, dovete toccare con la mano destra il piede sinistro e viceversa. Fatelo per 20 volte.