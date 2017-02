Namasté Alé! Yoga alla moda, ecco tutte le novità

Lo yoga è una disciplina orientale tra le più complete e antiche. È il perfetto connubio tra esercizio fisico ed equilibrio mentale. Tonificazione, aumento della forza muscolare, miglioramento della postura e della coordinazione e maggiore elasticità sono alcuni dei benefici che si possono ottenere praticando lo yoga in maniera costante. Per migliorare l’efficacia degli esercizi, sono stati creati vari accessori che hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza del nostro corpo. Scopriamoli insieme.

Pranamat Eco. Si tratta di un materassino che aiuta a rilassare i muscoli ed alleviare i piccoli dolori derivanti dall’attività fisica.

Realizzato con fibre naturali come cotone e lino, presenta sulla superficie una serie di piccoli fiori di loto appuntiti che massaggiano il corpo e distendono le tensioni muscolari.

Perfetto per rilassarsi, si può anche usare durante la pratica yoga oppure per per diminuire l’affaticamento dopo una lunga sessione di sport. L’ideale sarebbe utilizzarlo dai 15 ai 40 minuti. In un primo momento si ottiene un effetto rinvigorente/energizzante, nella fase successiva invece un effetto rilassante. La sensazione ricorda quella dell’agopuntura, per questo motivo è consigliato appoggiare lentamente tutta la superficie del corpo, bilanciando il peso uniformemente. Si percepisce fin da subito una sensazione di calore che poco alla volta si trasforma in beneficio.

Ora è tempo di entrare in contatto con il proprio IO interiore grazie alla meditazione, una pratica utilissima per ricreare uno stato di benessere tra mente e corpo. Fondamentale sarà scegliere il momento migliore della giornata per ristabilire l’armonia interiore, bastano anche solo 10 minuti al giorno.

Assumi una posizione comoda, siediti su un cuscino e incrocia le gambe. Negli yoga studio di Los Angeles è molto in voga il Crystal Cove Meditation Pillow, un cuscino rotondo creato per dare il giusto supporto alla schiena durante la meditazione grazie all’imbottitura realizzata con gusci di grano saraceno.

Lo scopo è quello di sostenere il bacino così che i fianchi siano più in alto delle ginocchia, permettendoti di allungare maggiormente la colonna vertebrale e agevolare il flusso di energia in tutto il corpo.

Nella meditazione il COME è tanto importante quanto il DOVE. Scegli un posticino tranquillo, abbassa le luci e crea l’atmosfera giusta. Accendi delle candele e profuma l’ambiente con olii essenziali calmanti, come per esempio quelli alla lavanda. Chiudi gli occhi, appoggia delicatamente le mani sulle ginocchia e concentrati poi sulla respirazione. Inspira profondamente ed espira molto lentamente. Alla fine della pratica meditativa ricorda sempre di ringraziare, sii grata a te stessa, alla tua mente e al tuo corpo per questo momento.

Infinity Strap: questo tipo di elastico è perfetto per aumentare la flessibilità, agevola il raggiungimento delle varie posizioni yoga e aiuta a fare uno stretching mirato ed efficace. La forma a 8 è studiata per garantire la giusta presa nell’esecuzione degli esercizi.

Sdraiati per terra su un tappetino, solleva la gamba destra a 90 gradi e appoggia uno dei due anelli sulla pianta del piede (punta a martello). Tira l’altra estremità con la mano destra regolando l’intensità per uno stretching più o meno dolce. Lo stretching è un passaggio fondamentale per allungare i muscoli prima o dopo una sessione di allenamento.

Dharma Yoga Wheel si tratta di una ruota studiata per raggiungere gradualmente posizioni yoga nuove e diversi. Inoltre distende e rilassa le tensioni muscolari di schiena, spalle e addome.

Grazie alla sua forma circolare questa ruota agevola il passaggio da una posizione a un’altra, con movimenti dolci e fluidi. Ideale per iniziare il riscaldamento prima della tua normale sessione di esercizi.

Siediti per terra, posiziona la ruota in centro dietro la schiena, solleva il bacino e spingendo con i piedi sposta il peso all’indietro fino a toccare il pavimento con le mani.

Sposta nuovamente avanti il peso spingendo il corpo con le mani fino a che le ginocchia non si pieghino e tocchino nuovamente terra. Ripeti l’esercizio ricordando sempre di respirare regolarmente.

Non mi resta che augurarti buona pratica verso l’Occidentali’s Karma, e come dice Francesco Gabbani: ‘Namasté Alé’

Alla prossima,

Claudia