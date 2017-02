Niente più parchi e tappetini. Lo yoga adesso si fa in acqua. È questa l’ultima frontiera della disciplina olistica indiana e si chiama Woga, nome che deriva dalla crasi tra il termine inglese water, appunto, e yoga. Arriva dall’America, più precisamente dalla patria del fitness, la California, ed è nato dall’idea del terapista americano Harold Dull, sul finire degli anni ’80. Si allarga così il fronte delle discipline fitness svolte in acqua, considerato da sempre un ambiente di lavoro ottimale. Dopo l’aerobica e lo spinning, è la volta dello yoga che nella versione acquatica regala al nostro corpo ancora più benefici.

Come si pratica lo yoga in acqua

I principi dello yoga si adattano perfettamente all’ambiente acquatico e non ci si deve limitare in alcun modo. Come lo yoga tradizionale, il Woga si basa sul Pranayama, il controllo e la regolazione della respirazione, e le Asana, le posture statiche del corpo, che possono essere compiute con molta più naturalezza e facilità. Gli esercizi possono essere svolti in tre posizioni: in piedi, con l’acqua che arriva alla vita o all’altezza delle spalle; seduti, coperti dall’acqua fino alla vita o al petto; oppure, è il caso delle Asana distese, galleggiando sull’acqua con l’aiuto di appositi sostegni. Il luogo ideale sarebbero le vasche con l’acqua termale, ma le comuni piscine sono l’alternativa più diffusa, ad una temperatura di circa 30°C.

I benefici dello woga

Praticare il Woga consente di rilassarsi e di migliorare le proprie capacità di concentrazione. I suoni attenuati dall’acqua e il dolce fruscio, provocato dai movimenti del corpo, permettono alla mente di distendersi e di trovare il giusto equilibrio psico-fisico. L’acqua, inoltre, addolcisce i movimenti, allenta e rilassa i blocchi muscolari e articolari. Il Woga allontana e previene lo stress, l’insonnia e l’ansia.

A chi è adatto

Per praticare lo yoga in acqua non è necessario saper nuotare. Questa nuova disciplina può essere eseguita essenzialmente da tutti, per il potere rilassante dell’acqua. È molto indicata per le donne incinte perché gli esercizi in acqua le aiutano a rilassarsi e favoriscono la circolazione sanguigna. È adatta alle persone di terza età, ai soggetti che hanno subito traumi o interventi chirurgici e alle persone in sovrappeso. Per queste ultime, che non riescono a svolgere normali attività proprio a causa del loro peso, il Woga può essere una valida soluzione perché l’acqua riduce il carico articolare e rende più facili i movimenti.