L’amica giusta per correre in coppia

La psicologia sportiva consiglia di trovare un compagno di allenamento dai suoi primi studi di fine ‘800. I benefici sono svariati: la compagnia vince sulla pigrizia, spinge a fare meglio e rende il workout più divertente. E questo vale anche per la corsa, che fatta in solitudine ha un tasso di abbandono abbastanza alto e un’altrettanto elevato rischio di noia.

Ma un amico non vale l’altro: spesso siamo tentati di correre con la migliore amica o il fidanzato, ma potrebbe rivelarsi un errore. Trovarsi bene a cena, al telefono o a letto infatti non garantisce nulla. Di solito i migliori “sole-mate” si trovano in palestra, nei blog specializzati o tra i conoscenti. Come capire di averlo trovato? A partire da sette indizi (che letti in modo più trascendentale sono utili anche a individuare il proprio soulmate!):

1. Vive, lavora o conosce la tua zona e propone di vedersi a metà strada: se così non è, il rischio di dare buca all’ultimo momento aumenta. Inoltre, entrambi dovete conoscere le strade così che non sia sempre la stessa persona a decidere il percorso.

2. Non cancella mai il vostro appuntamento, se non con largo preavviso: questo è un punto fondamentale. Se vi dà buca vi sentirete autorizzati a farlo anche voi con più leggerezza, minando la costanza dei vostri incontri.

3. È più o meno al tuo stesso livello di allenamento. Meglio più che meno, perché se è leggermente più allenato ti stimola ad andare più veloce. Ma attenzione: il rischio è quello che ti faccia strafare, spingendoti ad arrenderti.

4. Ama le parole e la musica nella tua stessa misura. Non c’è niente di peggio di dover parlare o ascoltare discorsi quando si vorrebbero solo sentire assoli di chitarra e riff di batteria. Se invece parlare ti intrattiene non è bello vedere la propria compagna mettersi le cuffie ed estraniarsi.

5. Avete gli stessi obiettivi o comunque li conoscete e sostenete. Se lei corre per una maratona e tu per stare in forma o se tu vuoi perdere due chili e lei dieci, è una informazione di cui tenere conto per avere la consapevolezza che a un certo punto le vostre strade potrebbero dividersi.

6. Sa quando fare la cheerleader, ma soprattutto quando smettere di farlo perché comincia a irritarti. Essere motivata e stimolata è bello, avere qualcuno che ti riempie di complimenti e si rivolge a te senza tregua può essere molto fastidioso. Lei deve conoscere il tuo limite di sopportazione.

7. Si sente libera di chiedere delle pause per riprendere fiato o per andare in bagno e lo sei anche tu: questo è un ottimo segnale che non c’è più imbarazzo, così entrambe correrete più libere e rilassate.

