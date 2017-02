Può sembrare troppo bello per essere vero, ma la realtà è che possono bastare tre esercizi per avere un fisico perfetto. Il fitness ci insegna che la costanza è quello che ci vuole per raggiungere i risultati desiderati. Se questa virtù non vi manca, vediamo i tre esercizi fondamentali per ottenere un corpo tonico.

Plank, per far lavorare la muscolatura

Viene visto come un esercizio statico, eppure il plank nel mondo del fitness è sinonimo di forza e tonicità. Ci si sdraia su un tappetino e ci si solleva, mantenendo la postura dritta, grazie alla forza che si fa su braccia e le gambe. Restate quindi dritti con la schiena e stringete addominali e glutei: in questo modo farete lavorare molto il corpo, più di quanto si possa immaginare. I muscoli delle braccia, della schiena, gli addominali ma anche quelli delle gambe (con particolare attenzione a quelli dell’interno coscia) saranno i veri beneficiari di tanto lavoro.

Aggiungiamo una difficoltà

Per ottenere un seno sodo e un décolleté invidiabile ci sono i push up, da fare senza indugio. La posizione è la stessa dei plank ma, in questo caso, non si sta “fermi”: si piegano le braccia lentamente quasi fino a toccare con il busto il pavimento (o il tappetino) per poi tornare nella posizione iniziale. Si possono anche piegare e incrociare le gambe, che fanno perno sulle ginocchia. Seno e braccia dopo poche settimane inizieranno a modellarsi.

L’incubo fa rima con squat

Quando “arriva il loro momento” in palestra si intravede una lieve smorfia di panico sul volto dei presenti. Sono esercizi impegnativi, ma sono indispensabili per ottenere un lato b tornito e sodo. Non è forse ciò che tutte vogliamo? La posizione è importante per non rischiare fastidi: le gambe si divaricano per essere in linea con la larghezza delle spalle, non oltre. Mantenendo la schiena dritta si piegano le gambe, come per volersi sedere su una sedia immaginaria, e poi si risale in posizione eretta “strizzando” i glutei. Per un maggiore equilibrio si possono tenere la braccia dritte davanti a noi. Ripetizione dopo ripetizione si tonificano e rassodano gli arti inferiori e ovviamente anche i glutei.