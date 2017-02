Gli errori che facciamo in palestra

Almeno uno lo avrete fatto anche voi…

FARE SEMPRE LO STESSO ALLENAMENTO

Almeno in palestra scappare dalla routine è concesso e la ripetitività non porta ai risultati sperati. I muscoli, infatti, si abituano com molta facilità e la forma fisica non migliora più. Quindi, è fondamentale sfidare glutei & Co. sempre con nuovi allenamenti e aumentando la difficoltà. Per esempio: se correte tutti i giorni per 30 minuti sul tapis roulant, dopo un po’ smetterete di beneficiare delle calorie bruciate, alternate la corsa regolare a ritmi più intensi o aumentate l’inclinazione.

FARE PRIMA CARDIO E POI PESI

L’ideale sarebbe dedicare ciascun allenamento a un obiettivo diverso. Quindi, fare ad esempio, due giorni alla settimana di allenamento aerobico e due dedicati alla tonificazione con i pesi. Ma se dovete concentrare il workout, allora è meglio fare prima pesi e poi cardio. I muscoli, infatti, hanno bisogno degli zuccheri per lavorare, prima riserva energetica cui l’organismo attinge quando iniziate a correre.

DIMENTICARSI DELLA PARTE ALTA DEL CORPO

L’effetto tendina, ovvero quando il tricipite soffre la forza di gravità è piuttosto antiestetico, ma rircordarsi della parte alta del corpo, merita anche per un altro motivo. Ovvero, cancellare gli inestetismi della pelle. In questo modo il sangue non ristagna, il flusso circolatorio è ripristinato anche negli altri distretti e la cellulite si vede meno.

CONCENTRARSI SOLO SULL’ATTIVITÀ CARDIO PER DIMAGRIRE

Il primo errore che si fa quando si vuole perdere peso è concentrarsi solo sul cardiofitness. In realtà anche il lavoro di forza e resistenza fa bruciare calorie e accelera il metabolismo. Secondo uno studio dell’American Council gli esercizi con il kettlebell permettono di bruciare 20 calorie al minuto. Ecco perché all’allenamento cardio bisognerebbe aggiungere da due a quattro volte alla settimana non consecutive un workout di resistenza come il trx.

“VADO IN PALESTRA, QUINDI POSSO MANGIARE QUELLO CHE VOGLIO”

Purtroppo no! Anche se bruciamo molte calorie con l’allenamento, spesso non ci rendiamo conto di quante ne ingeriamo. Fare attività fisica senza curare la dieta dà dei risultati molto scarsi in termini di dimagrimento. Oltre ai grassi bruciati anche le calorie consumate hanno la loro importanza. Il corpo inizia a perdere peso quando va in negativo tra le calorie bruciate e quelle assunte con l’alimentazione.

SALTARE LO STRETCHING

Quando il tempo è poco, non fare stretching prima e dopo l’allenamento è la prima cosa che si fa per guadagnare tempo. Niente di più sbagliato, non solo per evitare infortuni, ma anche per ottenere una forma armonica del corpo. Per elimiare i cuscinetti adiposi, non basta fare squat e affondi, ma è importante allungare anche i muscoli.

USARE IL CELLULARE O LEGGERE MENTRE SI PEDALA

Lasciate lo smartphone nell’armadietto e se vi serve per ascoltare la musica, almeno mettetelo in modalità aereo. Chattare su Whatsapp o leggere rallenta l’allenamento e lo rende molto meno efficace. Mentre fate gli esercizi, concentratevi sui muscoli che state sollecitando, contraendoli al massimo.