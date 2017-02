I 5 esercizi per snellire il punto vita

Tra qualche tempo diremo addio ai maglioni oversize che ci hanno fatto compagnia in questi mesi invernali e che ci sono stati di grande aiuto per coprire qualche chiletto in più, accumulato magari proprio sul punto vita. Per non farci trovare impreparate, quando sarà il momento di scoprire le forme, bisogna cominciare a darsi da fare subito. Ecco allora gli allenamenti più efficaci per assottigliare il punto vita e per avere degli addominali forti e scolpiti. Non serve molto: bastano un tappetino e un po’ di costanza.

Addominali. Da dove cominciare se non dai più classici addominali che modellano il girovita e tonificano gli addominali? Sdraiatevi a pancia in su, con la schiena ben appoggiata a terra e le ginocchia piegate. Ora mettete le mani dietro la nuca, sollevate il busto da terra e fate dei movimenti obliqui, cercando di toccare con il gomito destro il ginocchio sinistro e viceversa. Fate tre serie da 15 addominali.

Crunch incrociato con salto. Questo è un esercizio che va fatto in piedi. Tenendo le gambe leggermente divaricate, alzate il ginocchio sinistro fino a toccare il gomito destro e viceversa. Fate questo movimento per un minuto, alternando gli arti, e ripetetelo per tre volte. Due accorgimenti: bisogna contrarre gli addominali durante tutta la durata e occorre guardare un punto fisso davanti.

Crunch incrociato gamba tesa. Stendetevi di nuovo sul vostro tappetino, supine con una gamba tesa e l’altra flessa. Contraendo gli addominali, sollevate la gamba distesa e il braccio opposto, fino a toccare la gamba. Fatelo per 15 secondi, poi invertite la posizione delle gambe e ripetete l’esercizio per altri 15 secondi. Fatene tre serie. Attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento.

Windmill. Questo esercizio richiede un po’ più di impegno. Distese sempre a pancia in su, con la schiena ben appoggiata al pavimento, alzate le gambe e, tenendole distese, fatele ruotare prima a destra e poi a sinistra. L’esercizio dura solo 30 secondi ma se risultasse comunque troppo faticoso, c’è un piccolo stratagemma da usare: tenere le gambe piegate. Gli addominali lavoreranno lo stesso ma farete meno sforzo. Dopo una breve pausa, ripetete l’esercizio una seconda volta.

Plank addominale. È un allenamento ottimo per far lavorare i muscoli addominali che richiede equilibrio e resistenza. Stendetevi a pancia in giù, appoggiatevi sugli avambracci e puntate i piedi per terra. Quando vi siete posizionate, alzate il corpo dal pavimento e tenetelo dritto, senza piegare le ginocchia e la schiena. Mantenete questa posizione per circa 30 secondi. L’esercizio va ripetuto per tre volte.