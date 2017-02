Quante di voi, da bambine, sono state rapite dal fascino della danza classica (e magari l’hanno anche praticata)? Per le donne che non hanno mai smesso di sognare l’eleganza del balletto e cercano un modo per tornare in forma, esiste la disciplina perfetta: il Ballet Gym. Questa ginnastica è un ideale connubio tra movimenti ispirati alla danza ed esercizi di fitness, permettendo di unire grazia ed efficacia.

Le sessioni hanno una durata media di 30 minuti. Si inizia con un riscaldamento per le gambe, si prosegue allenando un po’ gli addominali e, infine, arrivano gli esercizi veri e propri che seguono i movimenti della danza.

La semplicità dei passi permette la pratica anche alle complete neofite del balletto: la disciplina è strutturata in modo da essere accessibile a tutti. Il Ballet Gym porta a bruciare calorie e rafforzare il corpo, mantenendo i muscoli in uno stato di contrazione prolungata.

Ecco alcuni esercizi che potete provare comodamente a casa:

1. Plié e relevé. Poggiate una mano su un piano (per esempio un mobile, deve fare le veci della sbarra della danza) e l’altra sul fianco. Tenete le gambe distanti, in modo che i piedi siano oltre la proiezione delle spalle. Ruotate i piedi all’infuori più che potete e piegate le ginocchia verso l’esterno in modo da abbassare un po’ il bacino. Partendo da questa posizione, alzatevi sulle punte e mantenetevi così (con muscoli delle gambe, glutei e addominali in tensione) per una trentina di secondi. Risalite e ripetete tutto per 8-10 volte.

2. Esercizio della gamba dritta. Posizionatevi di fianco a un piano e appoggiatevi con una mano. Tenete uniti i piedi e ruotateli verso l’esterno mantenendo i talloni vicini. A questo punto poggiate anche l’altra mano sul piano e sollevate la gamba (più lontana dall’appoggio) verso l’esterno; mantenetela perfettamente dritta (la gamba deve staccare da terra di un paio di spanne). Infine, disegnate nell’aria dei piccoli cerchi con il piede. Ripetete 10 volte, poi giratevi e cambiate lato.

3. Port de bras. Sollevate entrambe le braccia sopra la vostra testa con gli indici rivolti verso l’alto e mantenetele leggermente piegate. Raddrizzate il collo in modo da avere il mento un po’ all’insù (come lo tengono le ballerine). A questo punto, abbassate lentamente un braccio fino al fianco; è importante che il gomito e il polso mantengano lo stesso angolo. Rialzatelo fino alla posizione di partenza ed eseguite lo stesso movimento anche con l’altro. Ripetete tutto 20 volte per 3 serie.