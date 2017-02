In forma tutto l’anno: volere è potere!

Il primo passo per essere sempre in forma è adottare una sana alimentazione! Seguite una dieta bilanciata e concedetevi un pasto libero durante il fine settimana. Io ad esempio non salto mai la colazione, mi ritaglio del tempo per fare un pranzo equilibrato e mi tengo leggera a cena. Ricordatevi di spezzare il digiuno a metà mattinata e a metà pomeriggio con un frutto. I miei piatti light preferiti? Salmone alla piastra e tartare di mare!

Mi idrato con molta acqua, the e tisane per eliminare la ritenzione idrica e sgonfiare l’addome. La mattina infatti metto in infusione il the verde insieme alla tisana al finocchio cercando di berne almeno due o tre tazze nel corso della giornata.

Queste regole alimentari mi sono state consigliate da un dietista, quindi ragazze non fate mai piani dietetici “casalinghi” ma affidatevi a chi di dovere. Seguire buone abitudini a tavola è importantissimo sia per le ragazze con qualche chilo di troppo, sia per quelle normo peso. Mangiare sano non serve solo ad essere più belle ma anche più in salute! Se riuscite ad abbinare l’attività fisica ad una dieta bilanciata, otterrete il corpo che avete sempre desiderato e lo manterrete tutto l’anno.

Nel video che vi propongo oggi eseguirò semplici ma efficaci esercizi per tonificare tutto il corpo. Se non avete l’opportunità di iscrivervi in palestra potete farli tranquillamente da casa o al parco. La frequenza con cui sarebbe perfetto allenarsi è di 3 massimo 4 volte alla settimana per circa un’ora. Abbinate poi al training almeno 30 minuti di cardio. Io ad esempio, non amando la corsa, cammino in salita sul tapis roulant (pendenza 5.5, velocità 5.5). Se non avete un macchinario cardio a portata di mano, una bella passeggiata all’aperto a passo sostenuto (magari per negozi) può essere un’ottima alternativa. Forza ragazze la costanza è la vostra migliore alleata, cerchiamo di amarci e mantenerci in forma tutto l’anno!

Vi abbraccio e alla prossima dritta fitness!