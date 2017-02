Tornare in forma con esercizi da scrivania

La vita in ufficio è sempre molto frenetica, soprattutto per la quantità di telefonate e mail che ci arrivano. Ma questa frenesia non significa dinamismo: si trascorre infatti molto tempo seduti e la tonicità del corpo ne risente particolarmente. Sono soprattutto schiena, glutei e braccia a soffrire la posizione da seduti. Per tornare in forma, ecco alcuni semplici esercizi di scrivania da fare ogni giorno: ovviamente diamo per assodato che si sia già abbandonato l’uso dell’ascensore per salire e scendere dalle scale: il cuore, la circolazione sanguigna e i muscoli vi ringrazieranno. Basta con la pigrizia!

Braccia toniche con pochi minuti di allenamento al giorno

Si comincia tenendo la schiena dritta e i piedi bene appoggiati a terra. Si posano i palmi delle mani e gli avambracci sulla scrivania e si spinge con energia verso il basso, mantenendo la posizione per 15 secondi. Si ripetete questo esercizio 5 volte con pochi secondi di pausa tra un’esecuzione e l’altra.

Addominali d’acciaio

Sempre da sedute, si possono contrarre lentamente gli addominali mantenendo la posizione per 10 secondi. Ci si rilassa e si ripete l’esercizio per quattro volte. Se non condividete l’ufficio con troppe persone o non siete arrivate da poco, sempre con il busto aderente allo schienale della sedia, afferratene i bordi laterali e sollevate le gambe per cinque volte. Per dare meno nell’occhio è possibile sollevarsi facendo perno sui braccioli, mantenendo la posizione per 5 secondi. Si ripete poi il tutto per dieci volte.

Glutei sodi senza muoversi troppo

Restando sedute sulla sedia, si può tonificare anche il fondoschiena: basterà contrarre e rilassare i glutei, in modo continuativo, per 30 ripetizioni. Un esercizio discreto e dagli ottimi risultati.

Gambe sode in punta dei piedi

Fare gli squat è il modo migliore per ottenere gambe forti. In ufficio, per ovvi motivi, non è possibile, ma esistono comunque esercizi mirati per le gambe. Ad esempio, stando seduti, si può muovere in modo alternato la punta dei piedi. Oppure si possono appoggiare a terra prima le punte e poi i talloni con un movimento lento e fluido, per 15 volte. E così, giorno dopo giorno, torniamo a rassodare il corpo senza distogliere lo sguardo dal computer e nessuno potrà accusarci di essere distratte.