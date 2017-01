Stretching: relax per il corpo e per la mente

Molti dimenticano di praticare lo stretching, credendolo noioso, molti non sanno come praticarlo, e altri non sanno quando praticarlo. Ecco dei consigli per capirne l’importanza ed iniziare ad amarlo. Il primo dilemma: prima o dopo l’allenamento?

È importante prima di qualsiasi attività fisica scaldare i muscoli attraverso una breve sessione di stretching e fare la stessa operazione a fine attività per preparare i muscoli al riposo. Quindi fare stretching sia prima che dopo il vostro work out sarebbe perfetto.

Stretching dinamico prima di iniziare l’allenamento, stretching statico alla fine. Cosa vuol dire? Un esempio di stretching dinamico è il saluto al sole dello yoga, ossia un allungamento muscolare in movimento, con brevi tenute. Statico invece prevede la tenuta di una posizione per almeno 30 secondi.

Associato all’attività fisica serve ad evitare futuri indolenzimenti e strappi muscolari, molto comuni per i novelli della palestra che spesso iniziano l’allenamento senza il giusto riscaldamento. L’ideale sarebbe lavorare maggiormente sulle parti del corpo che saranno poi impegnate nell’attività che andrete a svolgere; se per esempio sapete di dover allenare le gambe, concentratevi sull’allungamento preliminare di quadricipiti e bicipiti femorali. Il dolore che avvertite è sintomo di un buon lavoro: imparate ad ascoltare il vostro corpo.

Da tutto ciò ne trarranno benefici la vostra flessibilità e la vostra agilità, utili anche nelle attività quotidiane.

Vi consiglio di praticare una sessione anche nella vostra giornata di riposo dal work out, bastano solo venti minuti! Utilizzatelo come metodo di rilassamento del corpo, ma anche della mente.

La giusta colonna sonora potrà aiutarvi a trarre un enorme rilassamento, provate ad ascoltare le collezioni di compilation Buddha bar e Cafè del Mar.

Non vi serve molto: bastano un muro ed un tappetino o anche solo il pavimento, ma fate attenzione che non sia freddo per evitare strappi muscolari!

E ora rilassatevi!