Inutile girarci attorno. Per evitare di sembrare dei sacchi di patate già al primo giorno di Primavera, la prima cosa da fare è qualche rinuncia. Insomma, se riuscite a evitare di commettere peccati di gola con dolciumi e portate iper caloriche, sarete già a metà dell’opera.

Prima di tutto, evitate il sale, per quanto possibile, così da tenere lontani i gonfiori; non dimenticatevi, poi, di inserire frutta e verdura nei pasti.

Inoltre, (conoscendo anche la difficoltà dell’impresa) è bene integrare nella propria routine qualche esercizio mirato per non metter su pancetta. Non si richiedono sforzi enormi, ma solo continuità e dedizione: chi bella vuole apparire, un poco deve faticare.

Eccone alcuni da praticare comodamente a casa:

1. Sforbiciate da terra. Il primo esercizio è ottimo soprattutto per gli addominali bassi e per eliminare quell’accumulo di grasso tipico della parte inferiore della pancia. Mettetevi sdraiate con mani distese lungo i fianchi e sollevate le gambe mantenendole tese e con le punte dei piedi allungate. Non sollevatele troppo: i vostri arti inferiori devono essere poco su da terra. A questo punto, iniziate a sforbiciare ritmicamente e non troppo velocemente. Continuate finché sentirete bruciare tutta la zona del basso ventre: fate una pausa di 20 secondi e ripetete l’esercizio altre 2 volte.

2. Crunch con gambe sollevate. Questo esercizio è l’ideale per tonificare la zona alta degli addominali. Mettetevi in posizione sdraiata e poggiate i piedi su un piano rialzato (ad esempio, una sedia o un divano). Ora, tenendo le mani dietro la nuca, sollevate lentamente il busto facendo forza con i muscoli del ventre. Fate attenzione: non dovete sollevarvi troppo, ma quel che basta per sentire tirare la parte alta della parete addominale. Ripetete per 3 serie con blocchi da 20.

3. Plank laterale. Per appiattire la zona degli addominali obliqui, questo esercizio è quello che fa per voi. Mettetevi di fianco e, poggiando a terra solo un avambraccio e i piedi, rimanete sospese in isometria per una ventina di secondi, tenendo il braccio libero disteso lungo il fianco di appartenenza. Ogni volta che ripetete l’esercizio, cercate di aumentare quanto potete il tempo in sospensione. Sarebbe l’ideale eseguire il plank laterale… ogni giorno!