Allenare i muscoli dei glutei per sollevare il fondoschiena non è complicato, ma richiede costanza; motivo per cui è consigliata una routine di esercizi almeno 2/3 volte a settimana: ricordatevene, bisogna mantenere la tenacia per raggiungere l’obiettivo.

Ecco alcuni esercizi top:

1. Squat. Probabilmente li avrete già sperimentati: gli squat sono l’esercizio per cosce e glutei più famoso che c’è, e anche uno dei più efficaci. Divaricate leggermente le gambe, stendete le braccia in avanti e, piegando le ginocchia, abbassatevi e rialzatevi lentamente. Se non siete molto atletiche, evitate di scendere troppo le prime volte per non rischiare di farvi male alle ginocchia. Giudicate voi le vostre possibilità e vedrete che poco per volta migliorerete anche nell’elasticità. Quando sarete un po’ più allenate, implementate il lavoro con dei pesi in mano: tenete le braccia distese lungo i fianchi e non in avanti, o vi sbilancerete. Eseguite 3 serie da 10 ripetizioni.

2. Affondi con salto alternati. Un altro esercizio con cui si va sul sicuro! Anche in questo caso, le articolazioni delle ginocchia vengono sollecitate, quindi, se siete alle prime armi, non forzate troppo, ma cercate di migliorarvi di volta in volta. Fate un lungo passo in avanti con una gamba e abbassatevi piegandola fino a farle raggiungere un angolo di 90°; flettete anche la gamba che rimane indietro per accompagnarvi nel movimento. Al momento della risalita, datevi uno slancio in modo da eseguire un saltello. Eseguite 3 serie da 10 affondi (per gamba) alternando i vostri arti inferiori.

3. Estensioni alternate. Eseguendo questo esercizio, non dovrete preoccuparvi delle vostre articolazioni (ma non crediate che sia più facile). Appoggiate le mani su un piano di fronte a voi e, piegando il busto in avanti, sollevate una delle gambe all’indietro, distendendola. Una volta che sarete padrone dell’esercizio, potrete eseguirlo anche mantenendo l’equilibrio senza appoggiarvi, o addirittura tenendo in mano dei pesi per aumentare il carico di lavoro. Eseguite 3 serie da 10 ripetizioni per ogni gamba.