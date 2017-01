Safari, snowpark e sciate di fondo by night: sulle Dolomiti la neve c’è

Purtroppo, le cose stanno così: quest’anno la neve delle Alpi si fa desiderare. Un po’ come Ashley da Rossella O’Hara in Via col vento.

Ma chi di voi ha già messo a “budget di calorie” gli sport invernali, non vada in tilt. Piuttosto, punti dritta alle Dolomiti. Il comprensorio SuperSki ha investito 80 milioni di euro tra ammodernamento e – squillo di trombe – innevamento artificiale. Tra dodici valli, 450 impianti di risalita, 1.200 chilometri di piste perfette e 1.177 di piste da fondo in oltre 50 località, ce n’è per tutte le esigenze di remise en forme. Dalle classiche discese con gli sci a doppia punta, con la quali smaltire da 600 a 1.200 calorie (al giorno, s’intende), allo snowboard, con cui liberarsi di 600 calorie all’ora e regalarsi gambe e addominali che gridano rassodamento. Purché su percorsi battuti. Magari, da abbinare alle escursioni a cavallo o alle corse con le cosiddette fat-bike, cioè mountain bike dotate di copertoni larghi e chiodati che permettono di pedalare su qualunque tipo di terreno.

Ecco una minirassegna delle attività più originali, in ordine decrescente di allenamento e fatica.

1.

SKI SAFARI

OVVERO Sette giorni sugli sci, da una valle delle Dolomiti all’altra, scivolando giù sulle piste con una guida specializzata a completa disposizione (e il trasporto dai bagagli da rifugio deluxe a rifugio deluxe a carico dell’organizzazione: viva la comodità!).

CI VUOLE UN FISICO… Bestiale sai, speciale sai. Vengono compiuti sforzi intensi, dove la frequenza cardiaca può raggiungere livelli elevati. Si tratta anche di una bella prova di resistenza, consigliata a chi ha un’ottima preparazione atletica, conosce bene la disciplina e la tecnica.

Piccola consolazione: è ammesso e concesso scegliere tra itinerari diversi, adatti alle caratteristiche di ognuno.

SI PRATICA AL GRIDO DI Mi sentirei di dirti che il viaggio cambia un uomo / E il punto di partenza sembra ormai così lontano / La meta non è un posto ma è quello che proviamo /

E non sappiamo dove né quando ci arriviamo (da Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni).

SI PRATICA CON I tour operator locali Dolomite Mountains e Gardena Guides.

2.

FREESTYLE (NELLO SNOWPARK DEI RECORD)

OVVERO Molto più di una semplice discesa: salti, acrobazie e atterraggi perfetti lungo una pista attrezzata con rampe, ringhiere e ostacoli. Per sentirvi dentro il remake del cult movie Point Break. Poco importa che siate ai primi kicks oppure puntiate a diventare la nuova Silvia Bertagna, unica donna nella squadra italiana di Coppa del Mondo: con la neve appositamente battuta, le strutture per ogni livello e le corsie delimitate degli snowpark, sia principianti sia esperte hanno pane per le loro evoluzioni in volo.

CI VUOLE UN FISICO… Abituato a sciare, così da divertirvi fin dall’inizio a provare qualche salto o a scivolare un po’ sui box. Insomma, allenato sì, ma il giusto.

SI PRATICA AL GRIDO DI Volare, oh, oh / Cantare, oh, oh, oh, oh / Nel blu, dipinto di blu / Felice di stare lassù (da Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno).

SI PRATICA CON L’Alpe di Siusi Snowpark, che è il migliore d’Italia, vincitore nel 2016 per la terza volta consecutiva dello Skipass Awards. Però, è solo una delle 30 aree freestyle sparse per il comprensorio Dolomiti Superski. A ognuna, la sua preferita.

3.

SCI DI FONDO AL CHIARO DI LUNA

OVVERO Un evergreen della montagna d’inverno, ma in notturna, rigorosamente durante le serate di luna piena.

CI VUOLE UN FISICO… Moderatamente preparato a sport con impegno aerobico, caratterizzato da movimenti costanti e sforzo misurato.

SI PRATICA AL GRIDO DI È dolce il vento che c’è / È il giorno perfetto che sorride come te /

Perfetto il cielo che c’è / È un giorno perfetto / Che sorride come te / Son le cose piccole / Che ci meravigliano / Che ci meravigliano (da Perfetto di Eros Ramazzotti).

SI PRATICA CON Il Centro di Fondo Monte Pana, a S. Cristina in Val Gardena. La prossima sciata in notturna è fissata per il 9 febbraio. L’ingresso sarà gratuito e il noleggio attrezzatura aperto. Inoltre, verrà distribuito dell’ottimo vin brulé. Altre informazioni qui: www.dolomitisuperski.com/it.