10 Fitness App da scaricare nel proprio smartphone

La motivazione è la chiave del successo di ogni attività fisica, che si tratti di un programma di allenamento funzionale, di una sessione di running o di altre tipologie di sport. Per mantenerla sempre al massimo è fondamentale stabilire i propri obiettivi e misurarli giorno per giorno. Come? Semplice, monitorando la propria attività fisica! La percezione dei miglioramenti (anche i più piccoli) rappresenta un grande incentivo per andare avanti!

Esistono un’infinità di Fitness App in grado di supportarci in tal senso. Inoltre, con gli smartphone Android e iOS, tutte le app di salute sono in grado di comunicare tra loro e scambiarsi dati, permettendoci di avere una visione globale sul nostro stato di forma.

Ecco le 10 migliori Fitness App da scaricare nel proprio smartphone!

Per monitorare la frequenza cardiaca e il percorso di una sessione di running:

1) RUNTASTIC: Una delle App più complete e diffuse tra gli amanti dello sport, Runtastic monitora oltre 63 sport indoor e outdoor. E’ disponibile in una versione gratuita limitata, o una versione a pagamento. Ottima per la corsa, specialmente se abbinata a un’activity tracker.

2) Nike+ Run Club (NRC): E’ un app completamente gratuita molto diffusa tra i runner, utile per monitorare velocità, distanza e calorie bruciate. Sono disponibili programmi di allenamento gratuiti focalizzati sulla corsa. Inoltre, grazie alla community Nike è possibile monitorare le sessioni di allenamento dei propri contatti e visualizzare la classifica.

Per chi invece preferisse functional training e home fitness, nell’ultimo periodo sono nate diverse app che offrono delle vere e proprie guide di allenamento adatte a tutti i livelli di preparazione atletica. Esistono sia programmi gratuiti che a pagamento: generalmente si tratta di allenamenti funzionali, che non richiedono l’utilizzo di attrezzi particolari ma che si basano su movimenti che sfruttano la forza di gravità e il peso del proprio corpo.

3) FREELETICS: Si tratta di un app che mette a disposizione gratuitamente numerosi workout e esercizi, con video esplicativi sulle modalità di esecuzione. Per avere un programma ben definito e personalizzato è necessario acquistare il coach, che di fatto è una membership a pagamento con un costo mensile variabile in base al pacchetto acquistato

4) RUNTASTIC RESULTS: Si tratta di un’altra app Runtastic che prevede la sottoscrizione di una membership premium a un programma di allenamento di 12 settimane personalizzato in base al proprio livello di preparazione. Nell’app è presente anche una sezione dedicata a consigli di nutrizione e benessere, e sono disponibili oltre 120 video con l’esecuzione di numerosi esercizi, che permettono di allenarsi in autonomia dal warm up allo stretching.

5) Nike+ Training Club: App gratuita Nike che permette di creare un proprio allenamento in base all’obiettivo che si vuole raggiungere e alla tipologia di programma scelto (primi passi, forma fisica, body weight, gym strong). Il programma di allenamento funzionale può essere integrato con sessioni di running (l’app comunica con Nike+ Running Club). Sono presenti numerosi video che spiegano la modalità di esecuzione degli esercizi.

6) Sweat With Kayla: App creata da una guru australiana del fitness, Kayla Itsines, ormai ben nota alle donne di tutto il mondo. Anche in questo caso si tratta di un programma di 12 settimane di allenamento funzionale, creato principalmente per le ragazze. L’app è gratuita e può essere utilizzata gratuitamente per la prima settimana; successivamente è richiesto il pagamento di un canone Sweat with Kayla contiene anche una sezione dedicata all’alimentazione in cui viene consigliata una dieta sana ed equilibrata in base alla tipologia di alimenti abitualmente consumati nella propria alimentazione.

7) FITSTADIUM: E’ un app molto intuitiva dal punto di vista grafico che offre un programma di allenamento funzionale creato a partire da un test sul livello di preparazione atletica. Ad ogni allenamento si ottiene un punteggio, chiamato Glow, utile per definire un livello che rispecchia lo stato di forma. E’ presente anche una sezione dedicata all’alimentazione in cui vengono mostrate sotto forma di icona, pasto per pasto, le tipologie di alimenti da assumere. E’ possibile testare l’app gratuitamente per un periodo limitato, successivamente viene richiesto il pagamento di un canone. Se siete appassionati di functional training e circuiti, probabilmente non potrete fare a meno di un buon timer.

8) INTERVAL TIMER: E’ un timer molto flessibile che consente di impostare anche circuiti di diversa durata scegliendo le ripetizioni da effettuare.

9) MYFITNESSPAL: Un’app utilissima per monitorare l’alimentazione; conta le calorie degli alimenti assunti durante la giornata, e le confronta alle calorie bruciate misurate dalle altre app di salute connesse. Vanta il database nutrizionale più completo in circolazione, con oltre 3 milioni di prodotti alimentari completi di tutte le informazioni nutrizionali necessarie. Ogni prodotto può essere ricercato attraverso il nome del prodotto o il codice a barre; è possibile caricare nuovi prodotti o inserire le proprie ricette all’interno del database.

10) YOGA STUDIO: Un’app dedicata a tutti coloro che vogliono praticare un po’ di yoga (principianti, esperti, runners, ecc.). Sono presenti diverse classi, suddivise per livello, durata e tipologia.

