Buongiorno ragazze, l’anno è iniziato e l’estate è vicina… Come rimettersi in forma? Innanzitutto comincio con il dirvi che per mantenere sempre una perfetta forma fisica è fondamentale sia mangiare nel modo giusto seguendo una dieta idonea al proprio fisico, che svolgere con costanza un’adeguata attività fisica, oggi vi darò qualche consiglio utile per “sportivizzarvi” in casa e per rendere i vostri polpacci tonici.

1.Un primo esercizio da fare a casa è il calf raise ossia con piedi a terra, portatevi in punta di piedi, tenete la posizione per pochi secondi, tornate nella posizione iniziale ed eseguite 15-20 ripetizioni per 3 volte. Se avete la fortuna di avere uno step posizionate i piedi sopra per metà così da lasciare la caviglia libera di lavorare meglio. Opzione ulteriore: uno scalino che vi permetta di avere uno spazio vuoto tra il tallone e il pavimento.

2.Correre è un’altra attività che tonifica molto i polpacci, anche sostenendo un breve tragitto porterà tanti benefici.

3.Se odiate correre potrebbe andare bene anche una camminata veloce ad una andatura tra i 5 e 6,5 Km/h circa, ancora meglio se fatta in salita perché l’inclinazione ci porterà a sforzare maggiormente il polpaccio.

4.Salire le scale è un altro esercizio che fa molto bene, per questo cominciate a preferirle all’ascensore.

5.Saltare la corda tonifica e rassoda per bene i polpacci, infatti se saltata facendo dei piccoli salti uno dopo l’altro porterà dei grandi benefici.

Spero di essere stata utile e vi abbraccio!

Indossando le mie nuove ballerine di La Redoute vi saluto…