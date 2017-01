Vuoi ritrovare la forma fisica? Non pensarci troppo, inizia da oggi.

Seguendo alcuni piccoli accorgimenti, riuscirai ad ottenere ottimi risultati sin da subito. Le diete ferree non servono, anzi, a dirla tutta, fanno male. Armati di buona volontà, allontana da te dolci e cioccolata e vedrai che la strada sarà tutta in discesa.

Ecco a te i miei consigli (testati sulla mia pelle).

Attività fisica: Che ci piaccia o no fare un po’ di movimento, è alla base della remise en forme. Mezz’ora di camminata a passo svelto, o una lezione al giorno da seguire online, potrebbero essere un buon inizio. Se avete bisogno di continui stimoli, vi consiglio, invece, di scegliere una palestra di tendenza; seguire una scheda ad hoc e stabilire degli obiettivi potrebbe facilitarvi il tutto. Non volete spendere troppo? Sono tante le catene del fitness a buon prezzo. Provate a vedere se avete una Mc Fit vicino casa, sarà una vera scoperta! Alimentazione: Finché non mollerete le calorie inutili di cioccolatini e caramelle, non vedrete risultati. Iniziate a regolarizzare i vostri pasti. Bevete un bicchiere d’acqua calda al mattino con qualche goccia di limone, fate una colazione abbondante e tra il pranzo e la cena inserite degli spuntini, prediligendo frutta secca o verdura da sgranocchiare. Idratate il vostro corpo bevendo 2 litri di acqua al giorno e scegliete un prodotto che favorisca l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Io vi consiglio Diurerbe Forte della Esi, un integratore alimentare che contrasta il ristagno dei liquidi e l’accumulo di tossine. Diluite una bustina o un misurino di prodotto in mezzo litro di acqua e sorseggiatelo durante la giornata. Il vostro corpo ne beneficierà già dopo i primi giorni, gambe più sgonfie e ritenzione idrica in diminuzione. Un’altra valida soluzione è l’Örtte Skinny Tea, un tea detox che aiuta a regolarizzare il metabolismo in 28 giorni. Body Care: Per contrastare la cellulite e salutarla ancor prima dell’arrivo della bella stagione, dedichiamoci uno scrub a settimana e un massaggio a fine giornata con una crema super idratante come la InfiniteAloe SkinCare, un bagno di idratazione ricco di benefici. Il massimo lo otterete poi abbinando il trattamento di Fanghi d’alga Guam (qui vi spiego come utilizzare i fanghi). Optate per le pratiche buste monodose e dopo un’oretta avrete una pelle morbida e liscia come la seta.

Abbigliamento: Sapete che esistono dei capi specifici per tonificare, rassodare e snellire? Eh sì, una gran bella invenzione. Se volete provare, andate su HSE24 e cercate i prodotti di Jill Cooper, scoprirete leggings e maglie in grado di migliorare la circolazione, rassodare e tonificare. E le calzature? Puntate sulle StepGym, io le utilizzo e le adoro, sono scarpe basculanti che vi aiuteranno a mantenere un bel tono muscolare passo dopo passo. Indossatele tutti i giorni, tanto sono anche di tendenza.

E voi cosa state facendo per riprendervi dalle “fatiche” delle feste?