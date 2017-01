Il nuovo corpo di Britney Spears

Che corpo Britney! È la prima cosa che abbiamo pensato quando abbiamo visto questa foto su Instagram. Durante le sue ultime appirizioni sul palco, Britney Spears è apparsa in splendida forma, merito di assidui allenamenti documentati sui social.

E pensare che in passato era stata presa in giro in rete per aver sfoggiato un top troppo corto che lasciava in bella vista i rotolini sulla pancia durante un concerto, oltre a essere stata il titolo di un reality show britannico di pessimo gusto: “Bigger than Britney”. La star ha sempre fatto i conti con l’effetto yo-yo, dimagrendo e ingrassando di continuo. Ultimamente, però, sembra aver fatto pace con se stessa.

Come ha fatto Britney?

STRETCHING MATTUTINO

Tendiamo a dimenticarcene, ma il segreto per avere gambe toniche e affusolate oltre agli squat è lo stretching dei muscoli. Al mattino è una buona base di partenza per tenersi in movimento tutto il giorno.

PERSONAL TRAINER

È l’unico in grado di motivarvi anche quando non ne potete più di fare attività cardio. Avere una persona che vi segue one-to-one non vi consente di mollare il colpo.

SQUAT + PUSH UP

Sono il duo vincente. Non esiste allenamento all’infuori di squat per rassodare gambe e glutei, e push up rafforzare core e braccia.

YOGA + PALESTRA

Per preparasi allo spettacolo di Las Vegas del 2016, Britney si è allenata con Tony Martinez. Il programma prevedeva 90 minuti di yoga due volte a settimana più tre sessioni di palestra a base di bicicletta, piegamenti spingendo la palla fitness a terra (medicine ball slams), salti, camminata all’indietro.

LA REGOLA DEGLI ADDOMINALI

Come riportato da Harper’s Bazaar, Britney fa 500 addominali tutti i giorni, e fino a 1000 quando è proprio in giornata. Usa i core discs, ovvero dei dischi che si possono appoggiare su qualsiasi superficie e che richiedono uno sforzo maggiore di stabilizzazione. In questo modo si sollecitano di più gli addominali rispetto a un esercizio normale.