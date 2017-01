I benefici dello yoga

Non c’è disciplina più benefica dello yoga, soprattutto se praticato al mattino, appena svegli.

Una seduta da 10 minuti è in grado di modificare radicalmente il vostro umore e la vostra energia per l’intera giornata.

Viene chiamato “Saluto al sole”, è la praticata mattutina che svolgono gli appassionati di questa disciplina: il risveglio dei muscoli, l’armonia tra corpo, anima e mente ci forniscono un apporto di energia superiore del 25% rispetto a quella prodotta normalmente dal nostro organismo.

In più, la riduzione degli stati di ansia e di depressione ci permette di affrontare la giornata con tutto un altro spirito.

La disciplina dello yoga nasce tra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo.

Il mito narra che il Dio Shiva, seduto sulla spiaggia, stesse istruendo la bella sposa Parvati sulla pratica dello yoga, non accorgendosi che un piccolo pesce, tra le onde, ascoltava rapito i suoi insegnamenti. Quando i due déi, Shiva e Parvati, si resero conto della presenza del pesciolino era troppo tardi. Questi si era già dileguato nel mare, portando con se tutti i segreti che aveva appreso. Il pesciolino nuotò per chilometri mentre elaborava e metteva in pratica le dottrine del Dio Shiva. Tale era l’efficacia di questi insegnamenti che nel corso del viaggio il pesciolino si trasformò in uomo, un uomo che ha nome Matsyendra e che fu il primo yogin della storia. Grazie a lui la disciplina dello Yoga iniziò la sua diffusione nel mondo degli umani.

Questa antica leggenda racchiude in se molti dei valori dello yoga: una scienza potente ma semplice da apprendere.

Non spaventatevi quindi se la prima volta potrà sembrarvi complicato. Vi basterà qualche seduta in più e vi sentirete pienamente a vostro agio tra un ADHO MUKHA SVANASANA e un VIRASANA.

L’allungamento muscolare che effettuerete con la pratica di yoga, vi donerà un portamento dritto e vi aiuterà in caso di problemi di sciatica o di infiammazioni muscolari.

La pratica dello yoga è adatta a ogni età ed è un toccasana per combattere l’invecchiamento muscolare. Non parliamo solo di muscoli del corpo ma anche di quelli facciali; dopo una seduta di yoga completa i lineamenti del vostro viso saranno distesi e le rughe appianate.

E non stupitevi se guadagnerete qualche centimetro in altezza grazie allo yoga!

Tra i suoi tanti benefici, uno dei più importanti è la respirazione. Questo particolare tipo di respirazione che apprenderete nel corso della pratica vi sarà utile anche nei momenti di stress, qualora vi trovaste fuori casa a dover affrontare una situazione di ansia, vi aiuterà a calmarvi e a eliminare la tensione.

C’è chi la definisce una vera e propria scienza…ciò che è certo è che lo Yoga è un perfetto alleato per il benessere fisico e psicologico dell’uomo.