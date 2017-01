Come allenarsi in casa per ottenere risultati veri

Con il lavoro che faccio, sono spesso in viaggio e non riesco quindi a fare abbonamenti mensili. Per me sarebbe una spesa davvero inutile. Non voglio però rinunciare ad allenarmi, così ho chiesto al mio fidanzato (personal trainer) di fare una scheda di allenamento usando dei semplici attrezzi: tappetino, yoga ball e pesetti.

Il circuito che io e Massimiliano Uva vi andiamo a proporre è finalizzato alla tonificazione muscolare.

Si può fare fino a 3 volte a settimana, partendo con uno/due circuiti e ogni settimana se ne può aumentare il numero.

(es: prima sett 1 circuito, seconda settimana 2 circuiti, terza settimana 3 circuiti)

Per chi invece è più allenato, può fare la prima settimana 2-3 circuiti con le ripetizioni della scheda e, nelle settimane successive, ridurre le ripetizioni e aumentare i carichi.

Chi, invece, ha come obiettivo oltre la tonificazione anche il dimagrimento la può fare 2 volte a settimana e dedicare la terza sessione all’allenamento aerobico.

Consigliamo una camminata/corsa per 40 minuti al 60% della FCmax.

L’ideale, in realtà, sarebbe fare 10’ di attività aerobica alla fine di ogni circuito.

Non dimenticate di fare il riscaldamento e mobilità articolare all’inizio dell’allenamento. E’ importante anche il defaticamento seguito dallo stretching alla fine.

Io ho preso la yoba ball ed il tappetino su Yoga Design Lab, mentre i pesetti in un negozio sportivo della mia città. Ma potete trovare queste cose anche da Decathlon.

Come avete visto, allenarsi in casa è possibile!

Se la scheda vi è piaciuta, o se avete dubbi e domande potete scrivermi un direct su instagram, o su facebook.

Buon allenamento!