Il workout giusto per i primi tre mesi di gravidanza

C’è chi lo teme e lo evita e chi, fortunatamente non avendo alcun problema con la gravidanza, è così abituata all’attività regolare che pensare di riporre le scarpe da training, anche solo per un periodo breve, lo considera un oltraggio al corpo.

È di questa seconda scuola di pensiero l’attrice britannica Binky Felstead, la star della serie Made in Chelsea che ha vinto un Bafta come Best Reality and Constructed Reality TV Show.

L’attrice che ha da poco concluso il primo trimestre di gravidanza ha postato sul suo profilo Instagram un workout pensato dal team di personal trainers inglesi #bethefittest accompagnato dal commento: «Cerco di mantenere forma e forza durante la gravidanza con brevi ma frequenti workout modificati. Allenarsi regolarmente dà enormi benefici alla madre e al bambino! L’importante è ascoltare il proprio corpo e non esagerare mai».

Perché all’inizio del periodo di dolce attesa il problema maggiore è dover sfidare la stanchezza, ecco perché i circuiti devono essere brevi e consapevoli e con l’obiettivo di tonificare il corpo con leggeri squats, bicipiti con manubri e corsa, come proposti nel video sopra.