Il decalogo anticellulite: tutto quello che dovete sapere

Ecco il decalogo anticellulite pensato per farvi arrivare pronte alla prova costume:

1) Regola numero uno: bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. Se non ci riuscite aiutatevi con delle tisane drenanti alla malva, al finocchio o all’anice, che aiutano a drenare.

2) Altro valido supporto alla vostra idratazione sono le centrifughe. Le migliori soluzioni? Pompelmo, sedano, mela, pera e menta. Non avete tempo? Provate l’acqua di cocco.

3) L’alimentazione è fondamentale per il decalogo anticellulite. Cosa evitare? Il sale (meglio usare quello iodato oppure le spezie), le bevande e i cibi ricchi di zuccheri e grassi. Cosa mangiare? Verdure di stagione cotte al vapore, frutta fresca, ma anche proteine per migliorare lo sviluppo muscolare e cibi ricchi di ferro, per esempio le lenticchie, per favorire il trasporto dell’ossigeno nel sangue.

4) I massaggi sono fondamentali per riattivare la circolazione. Non avete tempo di andare dall’estetista? Non vi preoccupate ci sono prodotti molto validi per il fai da te. I fanghi Geomar che trovate anche al supermercato attenuano l’effetto buccia d’arancia; bastano 30 minuti e della pellicola trasparente. In farmacia potete trovare creme anticellulite di Bionike a partire da 4,50€. Per le amanti del bio o per chi ha problemi allergici, Veleda propone oli alla betulla davvero efficaci.

5) Camminare camminare camminare! Per andare a lavoro, per andare a fare la spesa. Andateci camminando!

6) Quali altri esercizi sono ok? Il circuit training è un buon allenamento: è un allenamento breve che non vi farà accumulare acido lattico. Il trucco è alternare esercizi per la parte superiore con esercizi per la parte inferiore e mantenere la frequenza cardiaca bassa. Un esempio: prima 20 squat, subito dopo 10 push up. Per maggiori informazioni leggete anche questo articolo.

7) Evitate la corsa invece: l’impatto continuo col terreno genera microlesioni ai vasi sanguigni, peggiorando la circolazione.

8) Non accavallate mai le gambe!

9) No ai pantaloni troppo stretti!

10) Probabilmente ci sarà sempre qualcosa di voi che non vi piace, accettatevi per come siete, cercando sì di migliorarvi tutti i giorni, ma senza farne una malattia! Sentitevi belle sempre!

Foto dal profilo Instagram di Jen Selter.