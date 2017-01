Missione addominali d’acciaio

Oggi vorrei parlarvi di addominali e pancia piatta, un tema molto acceso e che interesserà tanti di voi! Soprattutto ora che reduci delle vacanze e abbuffate natalizie, ci portiamo dietro e avvertiamo il peso di quei kg di troppo accumulati durante le festività. Disperarvi non servirà a nulla, e se seguirete i miei consigli ben presto tornerete a sfoggiare la tartaruga di cui tanto andavate fieri i giorni precedenti il Natale.

Perché questo sia possibile è necessario fare delle scelte e inevitabilmente delle rinunce: come ad esempio evitare pasti ed in generale dolci ricchi di grassi e zuccheri e ricominciare a seguire una dieta, intendendo questa come stile di vita sano e non come restrizione alimentare. Basteranno piccole accortezze ed il gioco sarà fatto, per esempio sostituire il cornetto al bar con un buon porridge di avena e frutta secca, sostituire la merendina con un frutto di stagione, aggiungere i condimenti a crudo, limitare quanto più possibile il consumo di insaccati, alimenti confezionati e contenenti conservanti, coloranti e additivi. Questi accorgimenti non gioveranno solo al vostro fisico, ma alla vostra pelle e al vostro umore! Una volta messi in atto questi comportamenti tornare in forma sarà un gioco da ragazzi!

Ma torniamo a parlare di addome e pancia piatta. Uno degli esercizi che più adoro e che inserisco sempre nei circuiti per allenare gli addominali è il plank, in tutte le sue forme e varianti (laterale, laterale con rotazione ecc.). Si tratta di un ottimo esercizio, valido non solo per l’addome, ma per tutto il corpo, in quanto aiuta a rafforzare anche spalle e schiena. Come sempre l’esecuzione gioca un ruolo fondamentale e qui occorre localizzare il peso del proprio corpo su avambracci, gomiti, mani e piedi. L’allenamento e la pratica sono indispensabili al fine di aumentare la propria resistenza nel mantenimento della posizione.

CIRCUITO ABS:

15 crunch alla sbarra

30 ab cycle

30 mountain climbers

1 minuto di plank

30 abs su FITBALL con peso sulle spalle

plank laterale con rotazione (10 per lato)

30 secondi di rest solo alla fine del circuito

Francesca Brandina