I trend fitness del 2017

La palestra è tra i buoni propositi più gettonati per iniziare bene l’anno e fare pace con se stessi dopo le abbuffate delle feste. Per cosa optare? I corsi di gruppo che uniscono musica e allenamenti ad alta intensità sono quelli che vanno per la maggiore e sono anche i più innovativi.

Virgin Active ha stilato i trend del 2017, tra novità e tendenze di successo. Per la prossima estate scolpiremo il nostro bikini body a suon di cardiofitness ed esercizi funzionali. Ma una parte fondamentale è dedicata anche alla flessibilità e al controllo del corpo, due aspetti essenziali per avere una silhouette armonica e in forma. Oltre allo yoga, il compito di risollevare il lato b e di sollecitare tutti quei muscoli che non sappiamo neanche di avere è affidato a Bootybarre, un allenamento che si svolge prevalentemente alla sbarra e che unisce i movimenti della danza classica con quelli del pilates e del fitness vero e proprio.

Mai sentito parlare di CRAB? Un attrezzo, con cui fare squat e affondi, e le cui maniglie assomigliano alle tele di un granchio. Le altre parole con cui familiarizzare sono Pack, Heat e Sup… Nella gallery.