Errori dopo workout

C’è chi la fa per tenersi in forma e chi per scolpirsi: la cosa certa è che praticare attività fisica è importante, a prescindere dall’obiettivo finale. Tutti quanti dovrebbero fare moto regolarmente, se non altro per motivi di salute. Il senso di soddisfazione dopo una faticosa sessione di workout, inoltre, è catartico; sapevate che un buon allenamento abbassa tantissimo il livello di stress?

Esiste però qualche abitudine comunemente svolta dopo l’attività assolutamente da eliminare!

Alcuni errori, infatti, riducono l’efficacia delle nostre fatiche, altri vanno contro le comuni norme igieniche… Insomma, ecco cosa bisogna evitare dopo il workout:

1. Non mangiare per tanto tempo. Assumere qualche caloria dopo l’esercizio fisico è importante per non perdere completamente le energie. Il senso di fatica e di fame tipici del digiuno post allenamento, se non sanati, ci porteranno solo ad essere spossate a lungo e voraci al prossimo pasto. Certo, non mettetevi a mangiare junk food, magari potete puntare su latte vegetale, yogurt o frutta secca.

2. Arrotolare il tappetino fitness. Questo è un errore veramente comunissimo. Un numero incredibile di persone, finito il workout, arrotola il tappetino bello sudaticcio e lo lascia in disparte fino alla prossima sessione. Mai pensato che così finirete per fare i vostri esercizi sguazzando in un covo di germi? Mettete a stendere il vostro tappetino dopo ogni allenamento e, ciclicamente, dategli una lavata.

3. Assumere alcolici nelle ore successive. Un altro grande classico: l’aperitivo (o la serata) dopo la palestra. Sicuramente piacevole e rilassante, peccato che renderà vani tutti i vostri sforzi. L’alcol non permette la corretta idratazione corporea in un momento in cui ne abbiamo estremamente bisogno.

4. Fare le ore piccole. Dopo il workout una cosa proprio sconsigliata è una notte brava. Il corpo ha assolutamente bisogno delle giuste ore di riposo per rigenerarsi. I muscoli vengono riparati dagli stress subiti in allenamento proprio durante il sonno e non dar loro tempo di recuperare li porterebbe allo sfinimento.

5. Uscire ancora sudati senza fare la doccia. Quando siete sfinite e sudate, la peggior idea che può venirvi in mente è uscire di casa (o dalla palestra) senza esservi date una rinfrescata. Il vostro corpo sarà estremamente vulnerabile ai colpi di freddo; inoltre, il sudore favorirà il proliferare dei batteri che sono possibile causa di funghi, irritazioni o infezioni. Donne avvisate…