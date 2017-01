Pole dance : lo sport che rende belle ed aumenta l’autostima

Pole dance: Sicuramente avrete sentito parlare di questo sport. Ma quanto ne sappiamo realmente ? Si tratta di una disciplina molto antica, che trae le proprie originI dai paesi del Sol Levante. Una disciplina dalle caratteristiche uniche e per certi versi inaspettate.

Ecco 5 buoni motivi per iniziare a praticarla:

1) Modella il fisico: La pole dance è un’attività fisica fatta a corpo libero. Un’unione tra fitness, danza ed aerobica. L’unico attrezzo che si utilizza è il palo. Durante l’allenamento sono stimolati tutti i muscoli del corpo, in particolare, le spalle, le braccia, i lombari, gli addominali, le cosce, i glutei ed i polpacci.

La pole dance permette, anche in una sola ora di bruciare tantissime calorie e definire i muscoli del corpo.

Ogni figura svolta al palo ha bisogno di esercizi propedeudici per preparare i muscoli ad uno sforzo. La lezione è quindi composta in parte da workout scelti ed organizzati dall’insegnante ed in parte dallo svolgimento di figure sulla pertica.

2) E’ divertente: La pole dance è uno sport divertente. E’ provato che durante una lezione di pole dance il nostro corpo rilascia endorfine, anche chiamati ormoni della felicità. Sono sostanze naturali prodotte dal cervello con potenzialità eccitante. Lo sport diventa un momento di svago, felicità e divertimento. Il bello è che mentre ci divertiamo i muscoli lavorano ed il nostro corpo diventa più bello.

3) Aumenta l’autostima: La pole dance ti mette a nudo sia fisicamente, perché per praticarla bisogna indossare solo un reggiseno sportivo e dei micro-shorts – quindi sono banditi i complessi, sia mentalmente, perché ti mette di fronte ai tuoi limiti, ma ti insegna a superarli. La pole dance ti regala sensualità, anche dove non ne vedi, quando ci si sente goffi nei movimenti. Con il tempo e l’allenamento questo sport vi farà avere più coordinazione e riuscirete a danzare sul palo, leggere e femminili. In più anche persone esterne, appena sapranno che praticate pole dance vi attribuiranno subito un forte carico di sensualità, anche se non vi hanno ancora visto destreggiarvi sulla pertica.

4) E’ uno sport per tutti: La pole dance non discrimina nessuno. E’ un’attività che può essere svolta sia da donne che da uomini. Non ci sono limiti di età, si può iniziare fin da piccoli o appassionarsi da grandi. Sapete che una famosa poler giapponese ha 70 anni? Si chiama Tomoko ed è una vera forza della natura.

5) Crea un bel legame con le compagne di corso: Una lezione di pole dance non può essere condivisa da tante allieve insieme. L’insegnante ha bisogno di poter dedicare la massima attenzione ad ogni iscritta. Difficilmente in una lezione troverete più di 10/12 compagne. Essendo in numero ristretto si lega più facilmente con le colleghe di pole. Con loro si condivideranno le gioie per una figura riuscita, i momenti di sconforto quando vi sembra di non farcela, ma si condividono anche chiacchiere leggere e confidenze. Sono le persone che più vi vedranno nude dopo il vostro partner, si crea un bel legame tanto da non vergognarsi più quando si ha la ricrescita dei peli o per quel brutto inestetismo che può essere la cellulite o un rotolino di troppo. Si è felici quando una compagna riesce, lì dove tu ancora non hai imparato, ci si scambiano consigli e ci si supporta.

Ma come scegliere un corso di Pole Dance ? In Europa questa disciplina viene insegnata con metodi spesso differenti tra loro. Tra le istruttrici più talentuose troviamo Iamad Boari (in foto), prima classificata all’ Italian Pole Dance Contest 2016. Il suo fisico parla da solo.



Veronica C. Leone www.jeveronique.com