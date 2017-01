In forma in 10 settimane (con solo 28 minuti al giorno)

Rimettersi in forma in poco tempo? È possibile se ci credete davvero e vi alzate dal divano. State tranquille, non è obbligatorio iscriversi in palestra o uscire di casa. Vi basterà un piccolo spazio in camera o in salotto e, magari, della musica di sottofondo per motivarvi. Potete farli anche in compagnia. Prendete un tappetino e iniziate.

Il programma Perfect Body Book prevede degli allenamenti a circuito molto semplici, facili da imparare e adatti a tutti. Cos’è un circuit training? È un metodo di allenamento completo che prevede tre o più esercizi da ripetere in un tempo determinato. I vantaggi sono svariati, dal potenziamento muscolare alla maggior resistenza; essendo un allenamento cardio, aiuta a dimagrire. Impossibile annoiarsi perché gli esercizi sono vari e mai ripetitivi. Una curiosità? Dopo questo tipo di workout, il corpo continuerà a “bruciare” per le 24 ore successive.

Come funziona? Il Perfect Body Book è diviso in 10 settimane di lavoro composte da tre giorni di circuiti a loro volta divisi in distretti muscolari: un giorno gambe e glutei, un giorno braccia e addominali e un giorno full body. Nelle prime quattro settimane i circuiti sono da 4-5 minuti l’uno. A partire dalla quinta settimana, il tempo aumenta fino a 7 minuti e uno dei tre giorni prevede un Tabata, uno dei migliori metodi di allenamento per dimagrire; consiste di 20 secondi di attività alla massima velocità possibile, intervallati da 10 secondi di pausa. Per saperne di più leggete questo articolo.

Misurate i risultati, non con la bilancia, ma con il metro oppure facendo delle foto di quando avete iniziato e di quando finirete il programma.

Rimettersi in forma non è mai stato più facile!

La guida è scaricabile ed è gratis.