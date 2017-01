Il fitness nel 2017 cambia pelle. Niente più pesi, addominali, squat e mezze maratone. Buttiamo via tutti gli attrezzi, indossiamo abiti comodi e iniziamo a gattonare. La nuova tendenza per le sport-addicted è crawling, una disciplina che arriva anche in Italia dagli Stati Uniti: il fitness ci fa tornare bambini per alcuni minuti al giorno.

Gattonare, ma siamo sicuri?

Quando guardiamo un bambino che esplora gli angoli della casa gli occhi si riempiono di gioia, ma se pensiamo di farlo noi ci viene da ridere. Bando alla vergogna, come afferma Tim Anderson, co-fondatore del team statunitense di training Original Strength. Sono proprio loro ad aver portato in auge il crawling: uno degli obiettivi del gruppo di Anderson è quello di spingere gli adulti a superare i propri limiti, mentali e fisici. Perché gattonare non è così semplice come appare. Almeno all’inizio.

Ringiovanire mente e corpo

Riportare indietro le lancette del tempo: in un certo senso praticare il crawling serve anche a questo oltre che a liberare la mente da inutili sovrastrutture. Tramite la pratica costante dei movimenti tipici di questa disciplina è possibile ritrovare elasticità, resistenza, equilibrio, stabilità e forza su tronco, braccia e gambe. La concentrazione, necessaria per eseguire gli esercizi che richiedono grande coordinamento, fa sparire lo stress. E poi c’è anche il recupero del senso di libertà e la sensazione di “zero vergogna”, due aspetti da non sottovalutare.

Come gattonare correttamente

Gli esercizi del crawling prevedono vari step. In ogni caso ci si deve muovere senza interruzione per 10 minuti che sembrano pochi, almeno sulla carta, ma non è proprio così. Per i neofiti, si inizia in posizione eretta eseguendo il cross-crawl: si cammina sul posto facendo toccare il gomito destro al ginocchio sinistro e viceversa. Solo in un secondo momento si inizia a gattonare seriamente, imitando i bambini. Si può procedere appoggiandosi sulle mani e sulla punta dei piedi oppure su gomiti e ginocchia. Ci si muove in avanti, indietro e anche in cerchio. Le combinazioni di movimenti che si possono eseguire non sono poche per i 10 minuti più liberatori della giornata. Gattonare per credere!