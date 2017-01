Nessuno è perfetto, ma tutte possiamo migliorare. Se siete completamente soddisfatte del vostro corpo, beh, siete tra le pochissime fortunate e sappiate che siete invidiate da tante tante donne.

Se invece siete comuni mortali che, guardandosi allo specchio, sognano di intervenire sui fianchi, o la vita, potreste provare la ginnastica rimodellante. Di cosa si tratta? Di esercizi specifici e mirati che puntano a scolpire le singole aree del nostro corpo bisognose di ‘manutenzione’. Ecco come:

1. Ginnastica per modellare i fianchi. In posizione eretta, mantenendo le gambe leggermente divaricate, ruotate il busto alternando destra e sinistra e aiutandovi nello slancio anche con le braccia. Ruotate finché non sentite i muscoli sui fianchi tirare e mantenete la posizione qualche secondo prima di ruotare in senso inverso. Ripetete l’esercizio una ventina di volte per 2 serie.

2. Ginnastica per modellare le gambe. Partendo da posizione eretta e con gambe leggermente divaricate, abbassatevi piegando le gambe come se doveste fare uno squat; una volta raggiunto il punto più basso datevi uno slancio (aiutatevi anche con le braccia) e risalite facendo un saltello. Ripetete una decina di volte per 3 o 4 serie e mantenete brevi i tempi di recupero (15-20 secondi).

3. Ginnastica per modellare spalle e schiena. Partendo dalla posizione eretta, poggiate le mani a terra distanti tra loro quanto è la distanza tra le vostre spalle e mantenete il bacino in alto. Ora fate dei piegamenti sulle braccia: ogni piegamento deve portarvi quasi a toccare il pavimento con la testa. Ripetete i piegamenti 8 volte per 3 serie.

4. Ginnastica per modellare l’addome. Questo esercizio si chiama plank e consiste nel poggiare gli avambracci a terra e sospendersi in isometria, reggendosi anche sulle punte dei piedi. Rimanete sospese in questa posizione fino a quando non sentirete bruciare gli addominali (non ci vorrà molto!); man mano che passano i giorni, provate ad aumentare il tempo. Ripetete 3 volte.

5. Ginnastica per modellare le braccia. Per tonificare e modellare le braccia l’ideale sarebbe possedere dei pesetti da uno o due kg, ma in caso ne siate sprovviste potete usare delle bottiglie d’acqua. Partite con le braccia distese lungo i fianchi e sollevate il peso piegando il gomito in modo da alzare l’avambraccio fino a toccarvi il petto. Ripetete 10 volte per 3 serie.