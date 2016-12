Obiettivo 2017: allenarsi di più e magari con il nostro lui. Andare in palestra non è necessario, potete allenarvi all’aperto oppure a casa, come fanno Melissa Zino e il suo fidanzato Matteo in questo video. I due fitness addicted e influence hanno provato la nuova versione dell’app Nike + Training Club che prevede un workout ad hoc da fare in coppia per sviluppare resistenza, potenza e rafforzare la parte inferiore del corpo. Scoprite i 5 esercizi da fare in coppia nel video, buon allenamento!

