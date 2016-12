Il tubino è un grande classico di Capodanno. Elegante e sexy allo stesso tempo, è una scommessa sicura, un po’ come All I want for Christmas is you di Mariah Carey nelle playlist di dicembre. L’unico problema (e ce ne accorgiamo tutte solo al momento della prova) è che richiede delle braccia toniche e sode per evitare il famoso ‘effetto tendina’.

Come ottenerle in tempi record? Ecco alcuni esercizi efficaci per modellare le braccia in vista di fine anno:

1. Piegamenti sulle braccia con ginocchia appoggiate. Ottimo per tonificare la zona tricipiti, questo esercizio è una variante semplificata delle classiche flessioni su braccia. Poggiate le mani e le ginocchia a terra (consigliatissimo un tappetino) ed eseguite 10 piegamenti sulle braccia per 3 serie, tenendo le mani ad altezza spalle. Svolgete l’esercizio lentamente, soprattutto se siete alle prime armi e cercate di arrivare col petto più in basso possibile. State attente a non inarcare la schiena, ma a tenerla ben dritta; rischiereste di farvi male e compromettere l’efficacia dell’esercizio.

2. Esercizio per bicipiti con i pesi. Per svolgere questo esercizio, avrete bisogno di pesetti da 1-2 kg; in caso non ne abbiate a disposizione, potete sempre usare due bottiglie piene d’acqua di quelle da 1,5 litri. Mettetevi sedute su una sedia e distendete le braccia (coi pesi in mano) lungo i fianchi. Ora, alternando destra e sinistra, portate le mani alle spalle piegando i gomiti. Ripetete l’esercizio per 4 serie, con 15 ripetizioni per braccio. Se preferite potete variare un po’ sollevando entrambi i pesi contemporaneamente al posto di alternare: l’efficacia non cambia. Mantenete in ogni caso lo stesso numero di serie e ripetizioni.

3. Piegamenti sulle braccia al contrario. Questo esercizio è leggermente più impegnativo degli altri, quindi è consigliato solo dopo aver acquisito una certa pratica. Sedetevi a terra con la schiena contro un divano e tenete le gambe distese. Ora, portate le braccia all’indietro e poggiate le mani sopra al divano. A questo punto, sollevatevi usando solo la forza dei vostri arti superiori e poi riabbassatevi. Eseguite l’esercizio per 3 serie da 8 ripetizioni. Se all’inizio non riuscirete a completarlo limitatevi a fare del vostro meglio; di volta in volta, migliorerete e i risultati non tarderanno ad arrivare!