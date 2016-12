Le festività incombono e i buoni propositi si sprecano, ma già lo sappiamo: quello del Natale non è il periodo migliore per iniziare una dieta! Il rischio di trovarsi a gennaio gonfie come palloncini (che, purtroppo, non volano) non si può ignorare. Per questo, meglio attrezzarsi con un piano B e puntare almeno sull’esercizio fisico.

In particolare, sotto le feste un’area ad alto rischio di ‘deposito chili’ è quella degli addominali. Per asciugarli e mantenere la classica fisionomia a clessidra, il segreto è lavorare in modo mirato su quelli obliqui.

Siamo infatti abituate ad allenare gli addominali frontali in ogni maniera e spesso ci dimentichiamo di questa parte fondamentale di questo gruppo di muscoli. Gli addominali obliqui, oltre a rimodellare il girovita, sono tra i maggiori responsabili del sostegno della colonna vertebrale e dell’elasticità del busto.

Quindi se desiderate una vita sottile e una miglior postura in un colpo solo, questi esercizi vanno proprio provati:

1. Plank laterale. Forse avrete provato qualche volta il (faticoso) plank; il principio è lo stesso, ma va fatto di lato. Sdraiatevi sul fianco e, utilizzando il gomito e i piedi come appoggio, assumete una posizione sospesa in isometria. Il braccio non interessato deve essere disteso lungo il fianco. Rimanete sospese per quanti secondi riuscite; ripetete l’esercizio altre 2 volte.

2. Gladiator press facilitata. Le cose iniziano a farsi complicate. Partendo dalla posizione del plank laterale, usando sempre gomito e piedi come appoggio, alzate a abbassate il bacino da terra. Ricordatevi di inspirare quando vi alzate ed espirare quando vi abbassate. Ripetete l’esercizio 10 volte per 3 o 4 serie (per ogni lato).

3. Torsioni. Partendo dalla posizione eretta e utilizzando una sbarra di supporto sopra le spalle su cui poggiare le braccia (va bene anche un manico di scopa), eseguite delle torsioni del busto in entrambe le direzioni fino al limite di torsione. Mantenete la posizione per qualche secondo per ogni lato. Le gambe devono essere leggermente divaricate. Ripetete una ventina di volte per 3 o 4 serie.

4. Crunch per addominali obliqui. Si parte sdraiati con la schiena a terra e le ginocchia piegate. Portate un piede sul ginocchio opposto (ad esempio, il piede destro sul ginocchio sinistro) e, utilizzando le mani come supporto per la nuca, alzate il busto, cercando di portare la spalla destra più vicina possibile al ginocchio sinistro. Ripetete anche dal lato opposto invertendo piede e spalla. Eseguite 15 ripetizioni per 3 o 4 serie.