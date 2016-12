Regali per sportivi? Ecco qualche idea very cheap

Il Natale si avvicina ed è ora di fare i regali. Se avete un’amica o un amico particolarmente sportivi o che desiderano rimettersi in forma col nuovo anno vi propongo 5 opzioni davvero economiche di regali un po’ diversi e originali.

1) Regala un trx: che cos’è? Il trx è un cavo che si può attaccare anche alle porte di casa per svolgere allenamento in isometria; davvero utile per rassodare e semplice da usare. Per maggiori informazioni leggete qui. Costo: da 25€.

2) Qualsiasi fitness addicted ama i top sportivi: potete sbizzarrirvi e trovarne di ogni marca, colore e modello, sia on line che nei negozi di articoli sportivi. Costo: da 15€. Se invece si tratta di un uomo andrete sul sicuro regalandogli la maglietta della sua squadra del cuore. A partire da 80€.

3) Ogni atleta che si rispetti per allenarsi ha bisogno di un cardiofrequenzimetro per valutare le proprie prestazioni e calcolare i miglioramenti. Ne trovate di diversi modelli a partire da 25€.

4) Per chi non è ancora sicuro di volersi iscrivere in palestra, ci sono due opzioni che consentono di provare la palestra per un mese: la prima è la Fitness box di McFit che costa solo 15€ e vi da la possibilità di provare la palestra tutto il mese di gennaio senza vincoli, con una scheda di allenamento e un programma alimentare; la seconda è Fit Prime, un’app che vi permette con 35€ (solo a Natale) di provare tutti i centri fitness, palestre di crossfit e ginnastica, presenti nell’applicazione. Per ora presente solo a Roma e Milano.

5) Al posto dei soliti cioccolatini perché non regalate una bella scatola di barrette proteiche o una confezione di proteine in polvere e uno shaker? Vi sembrerà assurdo se non siete dei frequentatori delle palestre, ma state certi che i vostri amici sportivi ne fanno uso quasi quotidiano e apprezzeranno. Costo: dai 25€ in su.